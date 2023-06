पंजाब में सामने आया डेंगू का हैरान करना वाला मामला, ब्रेन डेड व्यक्ति से हुआ 3 लोगों को डेंगू, 2 की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर के अंगों को 3 लोगों को ट्रांसप्लांट किया गया। जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गयी।

Dengue from brain dead person: पंजाब के चंडीगढ़ शहर में डेंगू का एक हैरान करने वाला मामला (Dengue cases in Punjab) सामने आया है जहां एक ब्रेन डेड व्यक्ति से 3 लोगों को डेंगू हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, उस व्यक्ति के शरीर के अंग 3 लोगों को प्रत्यारोपित किए गए थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद तीनों लोगों को डेंगू से संक्रमित पाया गया। ब्रेन डेड व्यक्ति की किडनियां और लिवर ट्रांसप्लांट किए गए थे। लिवर लगाए जाने के बाद उसके रिसीवर को डेंगू से संक्रमित पाया गया। यह मामला शहर के पीजीआई हॉस्पिटल (Post-Graduate Institute of Medical Education and Research) में सामने आया है। (Dengue from brain dead person in Hindi)

कि़डनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों की मृत्यु

मिली जानकारी के अनुसार, ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर के अंगों को 2 अन्य लोगों को भी ट्रांसप्लांट (dengue after organ transplant) किया गया। लिवर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ट्रांसप्लांट (liver transplant) की प्रक्रिया पूरी होने के 8 दिनों बाद डेंगू संक्रमित पाया गया। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति काफी गम्भीर थी और उसे वेंटिलेटर (ventilator) पर रखा गया। कई दिनों तक इंटेसिव केयर यूनिट (ICU) में रखने के बाद वह स्वस्थ हो सका और अब उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है।

वहीं, 2 अन्य लोगों को किडनी ट्रांस्पलांट (kidney transplant) की गयीं और उसके कुछ दिनों बाद वे दोनों को डेंगू से संक्रमित पाया गया। उनकी स्थिति धीरे-धीर गम्भीर हो गयी और बाद में दोनों की मृत्यु हो गयी।

इन तीनों ही मामलों को ध्यान में रखते हुए पीजीआई के डॉक्टरों ने कहा है कि, ऑर्गन डोनर (Organ donor) व्यक्ति को डेंगू या अन्य किसी प्रकार का गम्भीर इंफेक्शन रहा होगा और अनुमान यही है कि यही इंफेक्शन अन्य लोगों में डेंगू का कारण बना।

कैसे फैलता है डेंगू ?

डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है और डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के काटने के बाद यह फैलता है लेकिन, एक्सपर्ट्स की मानें तो मां से भ्रूण को भी डेंगूसंक्रमण हो सकता है। वहीं, ब्लड और ऑर्गन डोनेशन जैसी स्थितियों में भी डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है।

