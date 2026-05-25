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हाई कोलेस्ट्रॉल मरीजों के लिए नई उम्मीद! पहली ओरल PCSK9 इंहिबिटर दवा मे मिला बेहतर रिजल्ट

कोलेस्ट्रॉल मरीजों के लिए एक अच्छी खबर आई है। हाल ही में एक नई ओरल PCSK9 इंहिबिटर दवा लारोप्रोव्स्टैट ने फेज-1 ट्रायल में बैड कोलेस्ट्रॉल को 80% तक कम करने में सफलता दिखाई है। आइए जानते हैं इस ट्रायल के बारे में विस्तार से-

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 25, 2026 9:41 AM IST

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High cholesterol treatment

High Cholestrol Treatment : हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी उम्मीद सामने आई है। वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी ओरल PCSK9 इंहिबिटर दवा विकसित की है, जो सिर्फ गोली के रूप में लेकर LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को 80% तक कम कर सकती है। इस नई दवा का नाम लारोप्रोव्स्टैट है, जिसने फेज-1 क्लीनिकल ट्रायल में बेहद पॉजिटिव परिणाम दिए हैं। आइए इस लेख में हम इस दवा के बारे में विस्तार से जानते हैं-

क्या है PCSK9 इंहिबिटर?

PCSK9 इंहिबिटर ऐसी दवाएं होती हैं, जो शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले प्रोटीन को ब्लॉक करती हैं। अभी तक इस तरह की ज्यादातर दवाएं इंजेक्शन के रूप में दी जाती थीं, जिन्हें हर कुछ हफ्तों में लेना पड़ता था। लेकिन लारोप्रोव्स्टैट पहली ऐसी दवा है, जिसे गोली के रूप में विकसित किया गया है। इससे मरीजों के लिए इलाज आसान और ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।

ट्रायल में क्या सामने आया?

रिपोर्ट के अनुसार, फेज-1 ट्रायल में इस दवा ने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 80% तक कम करने में सफलता दिखाई। खास बात यह रही कि यह असर उन मरीजों में भी देखा गया जो पहले से स्टैटीन दवाएं ले रहे थे। एक्सपर्ट का कहना है कि इतनी बड़ी कमी हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के खतरे को काफी हद तक घटा सकती है।

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क्यों खास है यह नई दवा?

अब तक PCSK9 थेरेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मरीजों को बार-बार इंजेक्शन लेना पड़ता था। कई लोग डर, असुविधा या लागत की वजह से इलाज जारी नहीं रख पाते थे। लारोप्रोव्स्टैटजैसी ओरल मेडिसिन आने से  इलाज ज्यादा आसान हो सकता है। इसके साथ ही मरीजों की दवा नियमित लेने की संभावना बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इससे इंजेक्शन की जरूरत  कम हो सकती है। ऐसे में हाई कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में यह एक नई क्रांति ला सकती है।

क्या यह दवा अभी बाजार में उपलब्ध है?

फिलहाल, लारोप्रोव्स्टैट शुरुआती क्लीनिकल ट्रायल स्टेज में है। यानी इसे आम मरीजों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। आगे के बड़े ट्रायल में इसकी सुरक्षा और लंबे समय तक असर की जांच की जाएगी। अगर आने वाले परीक्षण भी सफल रहते हैं, तो यह दवा हाई कोलेस्ट्रॉल ट्रीटमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है।

किन लोगों के लिए हो सकती है फायदेमंद?

एक्सपर्ट के मुताबिक, यह दवा खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है,  जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रहता है। साथ ही  जिन लोगों को स्टैटिन दवाओं से पूरा फायदा नहीं मिलता्। वहीं, जिन्हें इंजेक्शन लेने में परेशानी होती है, उन लोगों के लिए भी यह फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा हार्ट जिजीज का खतरा अधिक होने वालों के लिए भी यह फायदेमंद है।

कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि ओरल PCSK9 इंहिबिटर का सफल होना हार्ट केयर की दुनिया में एक बड़ा कदम है। अगर यह दवा भविष्य के ट्रायल में भी सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है, तो लाखों मरीजों के इलाज का तरीका बदल सकता है।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More