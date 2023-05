CoWin App पर एहतियाती खुराक के लिए शुरू हुई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा, जानें पहले किन्हें लगेगा कोविड बूस्टर डोज

कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती खुराक के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा शनिवार देर रात कोविन पोर्टल पर शुरू कर दी गई। जो लोग कोविड टीकों की एहतियाती खुराक प्राप्त करने के पात्र हैं, वे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

Online appointment for Precautionary Dose on CoWin App: देश में फिर से कोरोना के केसेस प्रतिदिन एक लाख से भी ऊपर आने लगे हैं। पिछले दिनों लगभग 1,41,986 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में जिन लोगों ने कोरोना की दोनों खुराकें ले ली हैं, वे अब एहतियाती खुराक भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन एप (CoWin App) पर अपॉइंटमेंट लेनी होगी। कोरोनावायरस से बचाव के लिए एहतियाती खुराक के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा शनिवार देर रात कोविन पोर्टल (CoWin Portal) पर शुरू कर दी गई है। जो लोग कोविड टीकों की एहतियाती खुराक (Precautionary dose of Covid vaccines) प्राप्त करने के पात्र हैं, वे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक (How to register for booster dose on cowin portal app) कर सकते हैं।

किन्हें लगेगा पहले एहतियाती खुराक

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लाभार्थियों के नए पंजीकरण की कोई जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक विकास शील ने शनिवार देर रात एक ट्वीट में कहा, "स्वास्थ्य सेवा, फंट्रलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों (60 प्लस) के लिए एहतियाती खुराक के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा अब कोविन पर लाइव है।"

एहतियाती खुराक की टीकाकरण प्रक्रिया 10 जनवरी से होगी शुरू

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं, वे सीधे किसी भी टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वॉक-इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 25 दिसंबर को घोषणा की थी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीसरी एहतियाती खुराक की टीकाकरण प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी।

TRENDING NOW

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि एहतियाती कोरोना वैक्सीन की खुराक वही वैक्सीन होगी, जो पहले लाभार्थियों को प्राथमिक खुराक के रूप में दी जाती रही है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉ. वी.के. पॉल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि जिन लोगों ने मुख्य रूप से कोवैक्सीन प्राप्त किया है, वे एहतियाती खुराक के रूप में कोवैक्सीन प्राप्त करेंगे। वहीं, जिन्होंने कोविशील्ड की प्राथमिक दो खुराक प्राप्त की है, उन्हें कोविशील्ड ही दी जाएगी।

(आईएएनएस)

RECOMMENDED STORIES