SARS-CoV-2 से संक्रमित 3 में से 1 व्यक्ति में दिखे लॉन्ग कोविड के लक्षण, नयी स्टडी में किया गया दावा

एक स्टडी में दावा किया गया है कि सार्स -सीओवी2 से पीड़ित एक तिहाई मरीजों में लॉन्ग कोविड के लक्षण।(Long Covid Symptoms) दिखायी देते हैं।

Long Covid Symptoms in covid patients: कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद दिखायी देने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को लॉन्ग कोविड कहा जाता है और कोविड संक्रमण से ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कई महीनों तक कई कोविड मरीजों में ये लक्षण देखने को मिले हैं। वहीं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक स्टडी में दावा किया गया है कि सार्स -सीओवी2 से पीड़ित एक तिहाई मरीजों में लॉन्ग कोविड के लक्षण दिखायी देते हैं। (Long Covid Symptoms in covid patients in Hindi. )

लॉन्ग कोविड का खतरा कितना बड़ा

शोधकर्ताओं के अनुसार, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम-कोविड (सार्स-सीओवी 2) के मरीजों में तीन में से एक व्यक्ति में एक्यूट सीक्वल विकसित होने की संभावना है। जिसे आमतौर पर लॉन्ग कोविड के रूप में जाना जाता है। अस्पताल में भर्ती होने वाले, डायबिटीज और उच्च बॉडी मास इंडेक्स वाले मरीजों में लॉन्ग कोविड के चपेट में आने की सबसे अधिक संभावना है, जबकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट (Organi Transplant) कराने वाले मरीजों में इसके विकसित होने की संभावना कम है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स के रिसर्चर्स ने लॉन्ग कोविड से संक्रमित 309 लोगों पर रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान देखा गया कि-

यूसीएलए में स्वास्थ्य विज्ञान के सहायक क्लीनिकल प्रोफेसर डॉ सन यू ने कहा, एक ही स्वास्थ्य प्रणाली में परिणामों का अध्ययन चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में भिन्नता को कम कर सकता है। हमें लॉन्ग कोविड से लड़ने के लिए बेहतर उपकरणों की आवश्यकता है। यू ने बाहरी मरीजों के लिए लॉन्ग कोविड से देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

(आईएएनएस)

