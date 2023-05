कर्नाटक में दूषित पानी पीने के बाद 1 की मौत और 20 बीमार, बरसात में गंदे पानी से बढ़ सकती हैं ये 6 बीमारियां

कर्नाटक राज्य में दूषित पानी पीने से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं, 20 लोग बीमार हो गए।

One dies after drinking contaminated water in Karnataka:बरसात में पानी के दूषित होने और इस तरह का दूषित पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियों की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कर्नाटक राज्य में दूषित पानी पीने से एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं, 20 लोग बीमार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना बेल्लारी जिले के गोनल गांव की है। दूषित पानी पीने से मृतक लड़की की पहचान सुकन्या के रूप में हुई है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी कि, भारी बारिश के कारण गटर का पानी पेय जल के साथ मिक्स हो गया और यह दूषित पानी पीने के कारण यह घटना हुई। (One dies after drinking contaminated water in Karnataka in Hindi)

मरीजों में दिखे डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण

दूषित पानी पीनेसे गांव के जो लोग बीमार पड़े थे उनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। कुछ मरीजों में पानी पीने के बाद शनिवार शाम को गंभीर डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दिए। वहीं, अस्पताल में भर्ती बच्ची को शनिवार की शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी। वहीं, अगले दिन बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई और रविवार को उसकी अपने ही घर पर मृत्यु हो गयी।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) गांव में तैनात हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कई अस्वस्थ ग्रामीणों का उनके घरों में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, अस्वस्थ ग्रामीणों का स्वास्थ्य स्थिर है और उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने एक गंभीर रोगी को स्थानांतरित करने के लिए गांव में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। गांव में पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और नर्स को भी तैनात किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी भी गांव के घर-घर जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

दूषित पानी पीने से हो सकती हैं ये बीमारियां भी

(आईएएनएस)

