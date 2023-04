क्या आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं ओमिक्रोन के मामले, जानें क्या है एक्सपर्ट्स का अनुमान

एक्सपर्ट्स के अनुसार,वर्तमान डेटा से ऐसा लगता है कि डेल्टा ओमिक्रोन के सापेक्ष समय के साथ नीचे जाता रहेगा।

Omicron Will Replace Delta Variant:कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पुराने वेरिएंट्स की तुलना में 3 गुना तेज गति से लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसी वजह से लोगों में इस वेरिएंट्स से जल्दी संक्रमित होने का डर भी अधिक है। वहीं, इस बीच सिंगापुर के कुछ वैज्ञानिकों ने यह बयान दिया है कि तेजी रफ्तार से फैल रहा ओमिक्रोन आने वाले समय में डेल्टा स्ट्रेन की जगह ले लेगा। (Omicron Will Replace Delta Variant In Hindi.)

क्या ओमिक्रोन बनेगा 'कोविड केसेस में बढ़ोतरी की वजह'

यह बयान दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रोन वेरिएंट के मामलों की संख्या के आधार पर दिया गया है। कुछ देशों में ओमिक्रोन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गयी है। गौरतलब है कि शोधकर्ताओं की यह चेतावनी ऐसे समय में आयी है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी दुनियाभर के देशों को आगाह किया है कि वर्तमान में संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के साथ-साथ अधिक संक्रामक ओमिक्रोन वेरिएंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव डाल सकता है और इससे कुछ क्षेत्रों में 'कोरोना वायरस के मामलों की सुनामी' भी आ सकती है। (Omicron Will Replace Delta Variant In Hindi)

सिंगापुर में एजेंसी फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बायोइनफॉरमैटिक्स इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक डॉ सेबेस्टियन मौरर-स्ट्रोह ने बुधवार को द स्ट्रेट्स टाइम्स को बताया, "वर्तमान डेटा से ऐसा लगता है कि डेल्टा ओमिक्रोन के सापेक्ष समय के साथ नीचे जाता रहेगा। नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के संक्रामक रोगों के डिवीजन के एक वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर डेल फिशर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और यूके में ओमिक्रोन पहले से ही हावी है।

भारत समेत दुनियाभर में बढ़ रहे हैं ओमिक्रोन के मामले

भारत में, ओमिक्रोन वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 961 हो गई है, जिनमें से 320 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकर ने भविष्यवाणी की है कि भारत जल्द ही 'दिनों के भीतर' एक तीव्र लेकिन अल्पकालिक वायरस लहर देख सकता है, यहां तक कि कोविड का अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रोन वेरिएंट भी देश में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार,

ब्रिटेन ने लेटेस्ट 24 घंटे की अवधि में 183,037 कोरोना वायरस मामलों की एक नई रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है, जिससे देश में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 12,559,926 हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में कुल मामलों की संख्या 12,559,926 और मौतों की संख्या 148,089 हो गई है।

अमेरिका ने अब तक 54 मिलियन से अधिक मामले दर्ज किए हैं। यहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 5,12,000 से अधिक मामलों की सूचना दी, जो 2020 में महामारी की शुरूआत के बाद से सबसे अधिक एक-दिवसीय स्पाइक है।

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, ओमिक्रोन के देश में घूमने वाले कोविड-19 वेरिएंट का 58.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

संक्रामक रोगों के लिए रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट (आरकेआई) के अनुसार, जर्मनी में ओमिक्रोन वेरिएंट के साथ कोविड-19 संक्रमण एक दिन के भीतर 2,686 या लगभग 26 प्रतिशत बढ़कर कुल 13,129 हो गया।(आईएएनएस)

