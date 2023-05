ओमिक्रोन के BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट्स से चकराया WHO का माथा, जानें कितने गंभीर हैं ये दोनों सब-वेरिएंट

कुछ देशों में बीते कुछ दिनों से कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। मौजूदा वक्त में बीए.2 सब वेरिएंट पूरी दुनिया का सबसे प्रभावी स्ट्रेन है, जो कि करीब 94 फीसदी मामलों की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि अब वैज्ञानिकों के सामने ओमिक्रोन के दो नए सब वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। ये वेरिएंट्स हैं बीए.4 और बीए.5, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए है। पहले से ही ओमिक्रोन के बीए.1 और बीए.2 सब वेरिएंट्स पर नजर रखी जा रही है।

दक्षिण अफ्रीका स्थित सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पॉन्स एंड इनोवेशन (सेरी)के निदेशक टुलिया डी ओलिवेरा का कहना है कि बीए.4 और बीए.5 में भी ठीक बीए.2 जैसे तेजी से फैलने वाले गुण हैं। उन्होंने ट्विटर पर इन नए सब वेरिएंट्सके सामने आने से जुड़ा डेटा भी शेयर किया है।