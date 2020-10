Nuclic Acid Test: कोरोना वायरस महामारी को लेकर वैश्विक स्तर पर स्थिति एक बार फिर बिगड़ती हुई दिखायी पड़ रही है। कोविड-19 इंफेक्शन की दूसरी लहर की आशंका कई देशों के एक्सपर्ट्स जता चुके हैं। वहीं, कई देशों ने आधिकारिक स्तर पर बयान दे दिया है कि, उनके यहां कोरोना वायरस संक्रमण दोबारा बढ़ने लगा है। बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए फ्रांस में घोषणा की गयी है कि 30 अक्टूबर से देश में दोबारा लॉकडाउन (Lockdown in France) लगाया जाएगा। तो वहीं, जर्मनी ने भी 2 नवंबर से रेस्त्रां, बार, थिएटर, खेल के मैदान के साथ जिम और ब्यूटी सैलून वगैरह भी बंद करने के आदेश घोषणा की। इसके अलावा, जर्मनी के नूर्नबर्ग, फ्रांस के फ्रैंकफर्ट, एरफर्ट, स्ट्रासबर्ग, चैक रिपब्लिक के प्राग आदि क्षेत्रों में इस साल का क्रिसमस बाजार रद्द कर दिया गया। Second Wave of Coronavirus) Also Read - योगी आदित्यनाथ ने बताया कोरोना रोकने का मंत्र, कहा- सिर्फ इस तरह संभव है संक्रमण पर काबू पाना

गौरतलब है कि, कोविड-19 महामारी वर्तमान समय में सबसे बड़ा संकट है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरु हुई इस महामारी के फैलने के बाद केवल 7 महीनों में 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गयी। जबकि, अभी भी दुनियाभर में 12 करोड़ से अधिक लोग इस संक्रमण की चपेट में हैं। कुछ समय पहले स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन, अब धीरे-धीरे कोरोना मरीज़ों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है।

क्या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट महामारी की रोकथाम में होती है मदद ?

इस समय केवल चीन (China) ही दुनिया में एकमात्र देश है, जिसने महामारी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया है। कोविड-19 की रोकथाम में चीन ने विजय पायी है और आर्थिक वृद्धि बहाल की है। महामारी फैलने के बाद चीन ने रोकथाम के सबसे व्यापक, सबसे सख्त और सबसे संपूर्ण कदम और रोकथाम की कारगर व्यवस्था स्थापित की। तथ्यों से साबित है कि वायरस के प्रसार को रोकना ही महामारी को रोकने का सबसे कारगर उपाय है। इसके साथ ही, समय पर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (Nuclic Acid Test for Covid-19) करने से भी इस इंफेक्शन की समय पर पहचान करने में मदद होती है। (Nuclic Acid Test for Covid-19)

चीन सरकार द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा में यह बात सामने आयी है कि, केवल 9 दिनों में वुहान शहर में 65 लाख लोगों का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट पूरा किया। पेइचिंग के शिनफाती थोक बाजार में महामारी फैलने के बाद, पेइचिंग ने एक हफ्ते में करीब 23 लाख लोगों का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया।

जिस निवासी के संक्रमित होने की आशंका रहती है, उसे उसके मोबाइल फोन के जरिए सूचना मिलती है।

हाल ही में शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के काशगर क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। 24 अक्तूबर को यहां महामारी फैलने के बाद से 27 अक्तूबर तक, काशगर में सिर्फ 4 दिनों में 47 लाख 46 हजार से अधिक लोगों का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाया गया। (Nuclic Acid Test for Covid-19)

दुनियाभर में दोबारा संक्रमण फैलने का खतरा

आईएएनएस की एक ख़बर के अनुसार, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (Nuclic Acid Test for Covid-19) की मजबूत क्षमता और रोकथाम की संपूर्ण व्यवस्था के चलते अब काशगर में महामारी के लगातार फैलने की संभावना नहीं है। महामारी की स्थिति में सभी देशों के लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में वायरस के फैलाव को रोकने पर ही हम अंतत: विजय पा सकते हैं, नहीं तो महामारी के लगातार फैलने का खतरा फिर भी बना रहेगा। आशा है कि सभी लोग महामारी को सही तरह से समझेंगे और आत्म-सुरक्षा पर जोर देंगे, ताकि हम जल्द ही महामारी की रोकथाम में विजय हासिल कर सकें।