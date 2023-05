आम जनमानस को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पीएम जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कई जीवन रक्षक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई गई हैं ताकि देश की गरीब जनता को भी ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसी क्रम में सरकार ने डायबिटीज के उपचार में प्रयोग की जाने वाली 12 दवाओं की कीमतें भी तय कर दी है। इन दवाओं की कीमत प्रति टेबलेट 3 से ₹15 के बीच है।

दरअसल, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत तय करने वाली सरकारी संस्था नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने मंगलवार को डायबिटीज के इलाज में काम आने वाली 12 जेनेरिक दवाओं की कीमत तय किए हैं। एनपीपीए ने ट्वीट कर कहा, "हर भारतीय के लिए डायबिटीज जैसी बीमारियों के खिलाफ चिकित्सा उपचार को संभव बनाने के लिए एनपीपीए ने 12 डायबिटीज के इलाज के लिए जेनेरिक दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करके एक सफल कदम उठाया है।"