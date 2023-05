CO-WIN portal पर अब 4 नहीं 6 लोग कर सकेंगे एक ही फोन नंबर से पंजीकरण, मिल सकेगी जल्द वैक्सीनेशन की सुविधा

अब, एक ही परिवार के 6 लोग वैक्सीनेशन के लिए एक ही नंबर से अपना नाम कोविन ऐप पर दर्ज करा पाएंगे। अब तक कोविन ऐप पर एक मोबाइल नंबर के जरिए केवल 4 लोगों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल रही थी।

भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं शुक्रवार को देश में 3 लाख से अधिक नये मामलों की पुष्टि की गयी। हालांकि, कोरोना वायरस के नये ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron variant) को कम घातक और कम संक्रामक बताया जा रहा है लेकिन, साथ ही साथ लोगों को इससे बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह भी दी गयी है। इस बीच केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु उपयोगी कोविन ( Co-WIN) पोर्टल में कई बड़े फेरबदल किए हैं जिसके तहत अब केवल एक मोबाइल नंबर पर 6 अलग-अलग लोगों का टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करने की सहूलियत मिल सकती है। इसका अर्थ है कि एक ही परिवार के 6 लोग वैक्सीनेशन के लिए एक ही नंबर से अपना नाम कोविन ऐप पर दर्ज करा पाएंगे। अब तक कोविन ऐप पर एक मोबाइल नंबर के जरिए केवल 4 लोगों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल रही थी। (Registration on Co-win portal)

टीकाकरण की गति में आ सकती है तेजी

बता दें कि, अब तक कोविन (Co-WIN) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फोन नंबर की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि, हर बार रजिस्ट्रेशन करते समय पोर्टल द्वारा एक वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी (One Time Password) भेजा जाता है। इसी पिन की मदद से व्यक्ति पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है। पर ऐसा कर पाना तब संभव नहीं हो पाता जब परिवार में कई सदस्य हो और घर में एक या दो लोगों के पास ही फोन हो। वैक्सीनेशनकी गति कम होने की एक वजह यह असुविधा भी मानी जा रही है। अब चूंकि, एक नंबर से 6 लोगों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है तो ऐसे में लोग जल्दी और अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करा पाएंगे और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को भी इससे गति मिल सकेगी। (6 people can register for vaccine on Co-win )

लगातार किया जा रहा है पोर्टल को अपग्रेड

लाभार्थियों के लिए को-विन की विभिन्न उपयोगिता सुविधाओं पर अद्यतनों की निरंतरता में, को-विन खाते में एक मुद्दा उठाना के तहत एक सुविधा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से अगर कोई लाभार्थी पूरी तरह से वैक्सीनेडेट है या सिर्फ एक डोज के साथ वैक्सीनेटेडहै, तो वो अपने वैक्सीनेशन स्टेटस में अपने स्टेटस के मुताबिक बदलाव कर सकता है।

TRENDING NOW

इस कार्यक्षमता के साथ, उपयोगकर्ताओं को अब अपने टीकाकरण की स्थिति में गलतियों को सुधारने की अनुमति है। कई राज्यों में डेटा गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेज अ इश्यू यूटिलिटी के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध सबमिट करने के बाद परिवर्तनों में 3-7 दिन लग सकते हैं।

इस तरह के लाभार्थी अपनी देय टीके की खुराक प्राप्त कर सकते हैं, मौजूदा मानक दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बार सिस्टम में नई टीकाकरण स्थिति सफलतापूर्वक अपडेट हो जाने के बाद टीकाकरण केंद्र निकटतम हो सकता है।

(आईएएनएस)

You may like to read

RECOMMENDED STORIES