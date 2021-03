Covid Vaccination in Delhi: दिल्ली के लोगों को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ कारगर वैक्सीन लेने के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार से पत्र लिखकर इस बात की अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि, कि ज़्यादा से ज़्याद लोग जल्दी कोविड की वैक्सीन लगवा सकें इसके लिए नियमों और निर्धारित उम्र सीमा में कुछ छूट दी जाए। अब दिल्ली के नागरिकों के लिए अच्छी ख़बर यह है कि उनके लिए अब बिना रजिस्ट्रेशन कोरोना वैक्सीन लगावाना संभव होगा। (Covid Vaccination in Delhi in Hindi) Also Read - दिल्ली में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, सत्येंद्र जैन ने कहा, सीखना होगा कोविड संग जीना

अब बिना रजिस्ट्रेशन भी ले सकेंगे कोविड का टीका

टीका लेने के लिए नियमों में बदलाव

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि पहले वैक्सीनेशन में एक अड़चन यह आ रही थी कि लोगों को टीका लेने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। इससे, बहुत सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते थे। कई बार लोग पंजीकरण के बाद भी टीका लेने नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि, उन्हें कुछ ज़रूरी काम या अन्य प्रकार की अड़चन आ जाती है। जिसके चलते लोग वैक्सीन नहीं ले पाते हैं। लेकिन, अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। इन नये नियमों (New Rules for Vaccination in Delhi) के अनुसार,

जिस वर्ग के व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए तय किए गए हैं वह शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक यानि 6 घंटे तक कोई भी बिना पंजीकरण कराए ही वैक्सीनेशन कराने के लिए जा सकता है। (Covid Vaccination in Delhi)

अब तक, वैक्सीनेशन का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक था, जिसे बढ़ा कर सुबह 9 से रात के 9 बजे यानि 12 घंटे तक का कर दिया गया है। ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार वैक्सीन लगवाने के लिए जा सकें।

ऑफिस जाने वाले लोग जिनकी ड्यूटी सुबह से शाम 6 बजे तक होती है। ऐसे लोगों के लिए टीकाकरण का समय बढ़ा कर रात 9 बजे तक कर दिया है, ताकि लोग ऑफिस से लौटते समय अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा सकें। इसके लिए उन्हें कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

जिस दिन जिसे समय मिले, उस दिन जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।

स्टेशनों और एयरपोर्ट पर होगी रैंडम चेकिंग

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ट्रेन और फ्लाईट के माध्यम से बाहर से दिल्ली आने वाले लोगों की जांच में भी गंभीरता बरती जा रही है। हमने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग शुरू करा दी है। दिल्ली देश की राजधानी है। इसलिए दिल्ली के लोग भी बाहर जाते हैं और बाहर से भी लोग दिल्ली आते हैं। ऐसे केस सामने आए हैं कि कोई दिल्ली से पंजाब गया और वापस आए, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए।

कोरोना को खत्म होने में लग सकता है लम्बा समय

जैन के मुताबिक कई लोग महाराष्ट्र से दिल्ली आए, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में अचानक केस बढ़ने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना आसानी से खत्म नहीं हो रहा है। हमारा भी शुरू से ही यही कहना रहा है कि यह मान कर हमें नहीं चलना चाहिए कि यह एकदम से खत्म हो जाएगा। इसे पूरी तरह से खत्म होने में लंबा समय लग सकता है।

लोगों से एहतियात बरतने की अपील

सत्येंद्र जैन ने कहा कि लोग दो-तीन महीने सिद्दत से मास्क लगाते हैं और उसके बाद मास्क लगाना छोड़ देते हैं। यह नहीं पता है कि कोरोना वायरस का व्यवहार किस समय कैसा होगा। लेकिन जिस समय मौसम में बदलाव हो रहा है, उस समय कोरोना के केस एकदम से बढ़ रहे हैं। जब सर्दी आई थी, तब केस बढ़े थे और गर्मी आई थी, तब बढ़े और अब फिर गर्मी आ रही है, तो केस बढ़ रहे हैं। फिर भी केस बढ़ने का कोई ठोस कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन केस बढ़ने के जो भी कारण हों, उससे बचाव का तरीका हम सभी को पता चल चुका है और हमें उन सभी बचाव के उपायों का शत प्रतिशत पालन करना चाहिए। (Coronavirus in Delhi)

(स्रोत–आईएएनएस, जीसीबी/एएनएम)