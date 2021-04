Noida is Corona Hub: साल की शुरुआत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार इस बार दोगुनी हो चुकी हैं। पूरे देश में जहां कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) की एक सोसायटी कोरोना हब बन चुकी है। जी हां, नोएडा में कोरोना का हब (Noida is Corona Hub) बनने वाली ये सोसायटी और कई नहीं बल्कि मशहूर हाई राइज बिल्डिंग है। जिला प्रशासन इस बात से हैरान है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक बिल्डिंग (epicenter of corona) के 50 फीसदी से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

क्या है पूरी खबर

जिला प्रशासन के मुताबिक, पूरे जिले के करीब 50% मरीज नोएडा के 7x सेक्टर और सोसाइटीज में मिले हैं। गौरतलब है कि 7x के सेक्टर 74, सेक्टर 79 की सोसायटी में 30 से ज्यादा हाई राइज सोसायटी हैं। इन्हीं 30 से ज्यादा सोसायटी में करीब 332 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें सेक्टर-77 हाई राइज सोसायटी की तो प्रतीक विस्टीरिया हाउसिंग सोसायटी में अकेले 46 लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। एक ही जगह से इतने सारे लोगों का कोरोना पॉजिटिव होना हैरान कर देने वाला है।

डीएम ने जताई इस पूरे मामले पर चिंता

गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने इस पूरे मामले के बारे में बताते हुए कहा “हमें इस बारे में जानकारी मिली है, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी इस अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के साथ संपर्क में हैं। हमने लोगों से कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने की अपील की है।

लोग नहीं शेयर कर रहे सही जानकारी

अधिकारियों ने बताया है कि इन सोसायटी में रहने वाले लोग स्वास्थ्य विभाग या फिर किसी भी अधिकारी के साथ अपनी बीमारी की जानकारी को शेयर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों से बार-बार टेस्ट करवाने की अपील की जा रही है। साथ ही रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के बारे में भी कहा गया है। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है।

कहां मिले कितने-कितने मामले

जिला प्रशासन के मुताबिक, प्रदीप वेस्टीरिया में 46

जेएम ऑर्किड- 21

गौर स्पोटर्टसवुड-14

ग्रैंड अजानारा -25

इलाइट होम-12

जेएम अरोमा -23

अंतरिक्ष फारेस्ट-4

स्काईटेक -22

कैप्टाउन – 48

आदित्य सेलिब्रिटी होम – 8

अमरपाली रियासत – 14

एक्सप्रेस जेनिथ- 5

आदित्य अर्बन कासा -4

गृहप्रवेश -1

महागुन मिराबेला -1

एसोटेक विंडसर -4

सनशाइन हेलीओस -5

एजीवी 2 में 10

ज्वेल ऑफ नोयडा में 6

एजीवी 1 में 3

आपसी एथेना में 9

सेठी मैक्स में 7

पंचशील पार्थिश्त -5

सिविटेक स्टैडिया -1

महागुन -22

हाइड पार्क -16

अंतरिक्ष कानबॉल -2

होम्स 121 में 35

प्रतीक लोरियल -23

आम्रपाली प्लेटिनम – 3

क्लियो काउंटी – 20

सुपरटेक ईकोसिटी -7

लोटस बुलेवार्ड -34

महागुन मेपल -7

पारस टियरिया -15

कृष्णा अप्रा में 7

शिवकला-7

लोटस पनचे – 15

एक्सोटिका -21

ग्रैंड ओमेक्स -25