दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोविड के मामले, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं

सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्येंद्र जैन ने कहा कि, "दिल्ली में रह रहे अधिकांश लोगों को अब कोविड की वैक्सीन लगायी जा चुकी है।

Satyendra Jain on covid-19 cases in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों (Covid cases in Delhi) के बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने सोमवार को कहा कि राजधानी में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्येंद्र जैन ने कहा कि, "दिल्ली में रह रहे अधिकांश लोगों को अब कोविड की वैक्सीन लगायी जा चुकी है। भले ही शहर में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यह चिंताजनक स्थिति नहीं है। हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं।" (Satyendra Jain on covid-19 cases in Delhi in Hindi.)

Though number of COVID-19 cases is rising in Delhi, it is not an alarming situation as rate of hospitalisation is low: Health Minister Satyendar Jain — Press Trust of India (@PTI_News) April 18, 2022

बढ़ते कोविड के मामलों से डरने की जरूरत नहीं

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस मीटिंग के दौरान मास्क पहनने की बात पर जोर देते हुए कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि स्कूलों के लिए एक प्रोटोकॉल पहले ही तैयार किया जा चुका है और उन्हें उसके पालन के निर्देश दिए गए हैं।। दिल्ली में रविवार को पिछले 24 घंटों में 517 ताजा कोविड संक्रमण के मामले सामने आए थे, जबकि इससे पिछले दिन 461 मामले सामने आए थे। (Satyendra Jain on covid-19 cases in Delhi)

स्कूली बच्चों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य नहीं

वहीं, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय का कहना है कि स्कूलों के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया जिसके तहत छात्रों को कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य हो। ऐसे में किसी भी स्कूल के सभी छात्रों को कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य तौर पर करवाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, छात्रों एवं शिक्षकों के सुरक्षा संबंधी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।

अभी तक दिल्ली के दो प्राइवेट स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच अच्छी बात यह है कि स्कूल के किसी भी छात्र या शिक्षक की हालत चिंताजनक नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के भी कई स्कूलों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली में 517 नए कोविड मामले सामने आए थे।

(आईएएनएस)

