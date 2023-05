Booster Shot: वैक्सीन की बूस्टर शॉट लेने के लिए नहीं है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर ले सकते हैं टीके की तीसरी खुराक

घोषणा की गयी है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के ले लोगों को अलग से पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं।

Booster Shot:भारत में लोगों को कोराना वायरस संक्रमण के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर शॉट (Booster shot of covid vaccine) देने का फैसला किया गया है। इसके तहत सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ सेक्टर के कर्मचारियों को वैक्सीन लगायी जाएगी। इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज प्राथमिकता के साथ लगायी जाएगी। इस बीच घोषणा की गयी है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों को अलग से पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर ‘वॉक इन’ या सीधा अपॉइंटमेंट लेकर अपनी वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं। Registrations for booster shot in Hindi)

आज से हो सकेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

मिली जानकारी के अनुसार, वैक्सीनशन की समयसारणी आज प्रकाशित की जा सकती है। इसके अलावा बूस्टर शॉटके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा भी आज से शुरू हो सकती है। जबकि, वैक्सीनेशन ऑनसाइट अप्वाइंटमेंट के साथ 10 जनवरी से आरंभ हो जाएगा।

बता दें कि, बुधवार को केंद्र की तरफ से की गयी घोषणा के अनुसार, हेल्थ स्टाफ और 60 साल से अधिक उम्र को लोगों को बूस्टर शॉट पहले दी जाएगी और इन लोगों को तीसरी खुराक भी उसी वैक्सीन की मिलेगी जिसकी दो खुराकें वो पहले ले चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल (Dr. VK Paul) ने इस विषय पर कहा कि, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पहली और दूसरी खुराक के तौर पर कोविशील्ड के टीके लगवाएं हैं, उन्हें तीसरी डोज भी कोविशील्ड (Covishield) की ही दी जाएगी। जबकि,जिन लोगों को कोवैक्सीन की 2 डोज मिल चुकी हैं, उन्हें बूस्टर शॉट भी कोवैक्सीन (Covaxin) की ही दी जाएगी। मिश्रित टीकाकरण यानि अलग-अलग वैक्सीन्स लगाने के विषय पर अभी रिसर्च किए जा रहे हैं और उससे जुड़े डेटा का अध्ययन किया जा रहा है।

दूसरी और तीसरी डोज में 9 महीने का गैप महत्वपूर्ण

स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोजऔर दूसरी खुराक के बीच 9 महीने यानी 39 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेकर 9 महीने का समय पूरा हो चुका है उन्हें ही तीसरी खुराक दी जाएगाी।

