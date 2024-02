India Interim Budget 2024 : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठवां बजट पेश किया। बता दें कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। ऐसे में यह चुनावी बजट माना जा रहा है, इसलिए कई दिनों से लोगों की निगाहें इस बजट पर थी। सभी व्यक्ति अपने-अपने सेक्टर्स में बेहतर बजट की चाहत रखते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों का ध्यान भी स्वास्थ्य बजट पर काफी ज्यादा था। इस बजट को लेकर लोगों की कई उम्मीदें भी थी। आइए जानते हैं कैसा रहा निर्मला सीतारमण का स्वास्थ्य बजट?

A Step Forward in Health A committee to be set up for more medical colleges Health care cover under Ayushman Bharat to be extended to all ASHA workers Cervical cancer vaccination for girls in the age group of 9-14 years : FM @nsitharaman at Interim Budget 2024