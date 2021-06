Nipah Virus Antibodies in Bats : महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामार के बाद अब निपाह वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ( National Institute of Virology) ने एक साझा सर्वे किया है जिसमें दावा किया गया है कि चमगादड़ों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पायी गयी हैं। महाराष्ट्र (Maharashtra) के मशहूर हिल स्टेशन महाबलेश्वर (Mahabaleshwar) की गुफा में रहनेवालो चमगादड़ों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी देखी गयी है। (Nipah Virus Antibodies in Bats in Hindi) Also Read - Third Wave in Maharashtra: सावधान! महाराष्ट्र में 2 हफ्तों बाद ही आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, इन लोगों पर होगा सीधा असर

महाराष्ट्र में चमगादड़ों में मिली निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़

बता दें कि निपाह वायरस संक्रमण फैलाने वाले उन 10 पैथोजेन्स (pathogens) में से एक है जिनकी पहचान विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने की है। (Nipah Virus Antibodies in Bats) जर्नल ऑफ इंफेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ (Journal of Infection and Public Health) में प्रकाशित इस स्टडी में कहा गया है कि, मार्च 2020 में महाबलेश्वर की गुफाओं से इकट्ठा किए गए नमूनों की जांस के बाद चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में निपाह वायरस एंटीबॉडीज़ के सबूत मिले। इन दोनों प्रजातियों में रक्त (Blood Sample), लार (Throat Swab) और रेक्टल स्वैब (Rectal Swab) के नमूने जमा किए गए। प्रजातियों के 10-10 सैम्पल्स की जाच लैब में की गयी और नैक्रोप्सी (Necropsy) तकनीक से जांच की गयी। इन सैम्पल्स से आरएनए पृथक करने के बाद देखा गया कि एंटी-निपाह एंटीबॉडीज़ कुछ सैम्पल्स में पाए गए। (Nipah Virus Antibodies in Bats detected in Maharashtra) Also Read - Influenza Vaccine for children: महाराष्ट्र में बच्चों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए फ्लू शॉट देने पर ज़ोर , जानें क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Side Effects of Holding Fart: क्या आपको भी है पेट की गैस रोकने की आदत, बढ़ता है इन बीमारियों का ख़तरा Also Read - Coronavirus and Children: संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिए ये 3 मंत्र, पढ़ें यहां सभी गाइडलाइंस

Single Fathers In Bollywood: करन जौहर और तुषार कपूर अकेले कर रहे हैं अपने बच्चों की परवरिश, भारत में सिंगल फादर बनने के लिए फेस की कई चुनौतियां

Covid Vaccine and Infertility: क्या कोविड वैक्सीन लेने से लोग हो सकते हैं नपुंसक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कितनी सच है यह बात