Night Curfew in Goa : कोरोना महामारी के विकराल रूप के कारण राज्य सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। भीड़ भाड़ को कम करने के लगातार प्रयास कर रही है, ताकि कोरोना महामारी की चपेट में ज्यादा लोग ना आ सके। साथ ही कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का भी ऐलान हो चुका है। वहीं अब गोवा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। गोवा में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह नाइट कर्फ्यू बुधवार रात से राज्य में लागू हो जाएगा। (Night Curfew in Goa in Hindi)

Weekend Curfew In Delhi: दिल्‍ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू, जानें क्या खुलेगा और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

मुख्यमंत्री ने बताया क्यों बढ़ रहे हैं गोवा में मामले

गोवा में कोरोना के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि राज्य में रोजाना टेस्टिंग की संख्या में वृद्धि हुई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने बुधवार को दी और कहा कि राज्य में सबसे अधिक मौतें हुईं और कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई। पिछले 24 घंटे में 1,160 मामले दर्ज किये गये। सावंत ने राज्य में लॉकडाउन से भी यह कहते हुए इनकार कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन राज्यों के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। (Night Curfew in Goa State )

सावंत ने कहा, “मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अभी ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। पहले हम 2,000 का टेस्ट कर रहे थे, अब यह लगभग 3,200 हैं।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गोवा में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर बढ़ रही है। बुधवार को कोविड -19 से 26 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, क्योंकि मरीज खुद को अस्पतालों में भर्ती करने के लिए देरी कर रहे थे। सावंत ने आगे कहा, लोग देर से आ रहे हैं। वे घर पर डर कर बैठे हैं। उन्हें इसके बजाय भर्ती होना चाहिए। हम अंतिम चरण में कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड की दूसरी लहर 50 साल से कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है।

कोविड प्रबंधन पर गृहमंत्री के साथ चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बुधवार को दिल्ली से लौटते हुए सावंत ने यह भी कहा कि उन्होंने शाह को गोवा में कोविड-19 की स्थिति (Covid-19 in Goa) के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, “मैंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में कोविड -19 स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। मैंने उन्हें कोविड प्रबंधन उपायों, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ राजनीतिक स्थिति (गोवा में) के बारे में भी जानकारी दी है।”

गौरतलब है कि आज सुबह ही एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने इशारा दे दिया था कि राज्य में रिकॉर्ड मामले को देख लॉकडाउन का विकल्प चुन सकता है, सावंत ने कहा, लॉकडाउन नहीं होगा।

(स्रोत–आईएएनएस, एचके/एएनएम)