Tuberculosis Vaccines In India: भारत में 100 साल बाद टीबी के टीके के ट्रायल शुरू, 12 हजार से अधिक लोग ट्रायल में शामिल

New Tuberculosis Vaccine In India: भारत सरकार ने साल 2025 तक देश को टीबी-मुक्त (TB-Free India) बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में टयूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के वैज्ञानिकों ने 2 संभावित वैक्सीन के तीसरे चरण की स्टडी शुरू की है जिसमें तकरीबन 12,000 प्रतिभागियों को शामिल किया है। बता दें कि, देश में टीबी (Tuberculosis) की बीमारी के मैनेजमेंट और नियंत्रण के प्रयासों में देश में 100 साल बाद एक नयी वैक्सीन पर काम हो रहा है। (New Tuberculosis Vaccine In India In Hindi)

टीबी की नयी वैक्सीन पर अध्ययन

शोधकर्ताओं का कहना है कि वे यह देखना चाहते हैं कि टीबी से पीड़ित व्यक्ति के घर के अन्य वयस्क सदस्यों पर इस बीमारी से सुरक्षा देने के लिहाज से यह टीका कितना प्रभावी है। कमर्शियल रूप से या राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के तहत इन संभावित वैक्सीन्स के इस्तेमाल की अनुमति मिलने के पहले भारत में 7 साइट्स पर ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे लोगों की 3 साल तक निगरानी की जाएगी। रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रतिभागियों का चुनाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे घर के स्वस्थ लोगों को ट्रायल के लिए मनाना था जहां किसी व्यक्ति में टीबी का पता चला था और उन्हें डॉट्स (DOTS) सेंटर में वैक्सीन के लिए आना था। बता दें कि डॉट्स (directly observed treatment) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित टीबी की रोकथाम से जुड़ा कार्यक्रम है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, कोविड -19 वैक्सीन और चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रारंभिक परिणाम कुछ महीनों के भीतर ही आना शुरू हो सकते हैं। पर जैसा कि टीबी एक लम्बे समय तक चलने वाली बीमारी है और इसके मरीज़ों पर टीके के असर को समझने में लम्बे समय तक उन्हें ऑब्जर्ब करना पड़ेगा। फेफड़ों के ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए जिस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है उनमें से एक टीका है इम्मुवैक (Immuvac) , जिसे लेप्रसी (leprosy) को रोकने के लिए विकसित किया गया था। इम्मुवैक को माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी ( mycobacterium indicus pranii) के नाम से भी जाना जाता है और यह कुष्ठ रोग फैलाने वाले बैक्टेरिया (leprosy bacterium) और टीबी के बैक्टेरिया ( TB bacterium ), दोनों के खिलाफ असरदारहै।

