क्या ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है ? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक निश्चित सीमा से अधिक ब्लड शुगर लेवल होने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बहुत अधिक हो जाता है। (Blood sugar levels and risk of stroke )

Blood sugar levels and risk of stroke: एक नयी स्टडी में यह देखा गया है कि डायबिटीज के ऐसे मरीज जिन्हें बार-बार स्ट्रोक आता है, उनके लिए स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी स्थितियों से बचने में ब्लड शुगर की एक निश्चित सीमा भी हो मददगार साबित हो सकती है। इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने पाया कि विभिन्न प्रकार के संवहनी रोगों के खतरे को कम करने के लिहाज से ब्लड शुगर लेवल का स्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टडी के दौरान, ए1 सी का लेवल के साथ अस्पताल में भर्ती लोगों के एवरेज ब्लड शुगर लेवल को जांचने के लिए एक टेस्ट किया गया। इन परीक्षणों के परिणामों के अनुसार, 6.8 से लेकर 7 प्रतिशत तक की सीमा से अधिक ब्लड शुगर लेवल होने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बहुत अधिक हो जाता है। (Blood sugar levels and risk of stroke in hindi.)

स्ट्रोक और हार्ट अटैक को रोकने के लिए कितना होना चाहिए शुगर लेवल

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, कोरिया में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन (Seoul National University College of Medicine in Korea) के रिसर्चर मून-कू हान (Moon-Ku Han, MD, PhD) ने कहा, " जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज में स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।" हान ने आगे कहा कि, "लेकिन हमारी स्टडी के परिणामों से पता चलता है कि डायबिटीज के मरीज़ों में ब्लड शुगर का स्तर 6.8 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच हो तो यह संतुलित और सही माना जा सकता है, जो स्ट्रोक और दिल का दौरा या अन्य संवहनी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है।"

जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित इस स्टडी के लिए, टीम में 70 वर्ष की औसत आयु और डायबिटीज के मरीज 18,567 लोगों को चुना। इन सभी प्रतिभागियों को इस्केमिक स्ट्रोक के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो रक्त के थक्के के कारण होता है। प्रवेश पर, शोधकर्ताओं ने पिछले दो से तीन महीनों में लोगों के औसत ब्लड शुगर लेवल को निर्धारित करने के लिए हीमोग्लोबिन ए 1सी नामक एक परीक्षण किया। (Blood sugar levels and risk of stroke)

यह परीक्षण चीनी के साथ लेपित रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के प्रतिशत को मापता है। 5.7 प्रतिशत से नीचे के स्तर को सामान्य माना जाता है; 6.5 प्रतिशत या इससे अधिक सामान्यत: मधुमेह का संकेत देते हैं। प्रतिभागियों का औसत ए1सी 7.5 प्रतिशत रहा है।

