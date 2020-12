New Strain Of Coronavirus: नये कोरोना वायरस की ख़बर आने के साथ ही दुनियाभर में हडकंप-सा मच गया है। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन (New Strain Of Coronavirus found in Britain) मिले हैं, जिन्हें पुराने कोरोना वायरस से लगभग 70 फीसदी अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। इस वायरस के पता चलते ही दुनिया भर के देशों ने आपातकालीन बैठकें बुलायीं और त्वरित कठोर कदम उठाते हुए लॉकडाउन (Lockdown) जैसे सख्त फैसले भी लिए। वैज्ञानिकों ने इस नये कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को कोविड-20 (Covid-20 Infection) का नाम दिया है। Also Read - Brain-Eating Amoeba: कोरोना के बाद अब अमेरिका में तेजी से फैल रहा है दिमाग को चट कर जाने वाला अमीबा, जानें इस घातक अमीबा के बारे में सबकुछ

भारत में भी कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए हवाई सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गयी है। अब ब्रिटेन से आने वाली और ब्रिटेन की तरफ जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया गया है। लेकिन, इस नये कोरोना वायरस का प्रसार अब ब्रिटेन के बाहर भी देखा जा रहा है। जी हां, ब्रिटेन के अलावा अन्य 4 देशों में भी कोरोना स्ट्रेन पाए गए हैं, जिसकी वजह से अब लोगों की चिंता बढ़ती दिखायी दे रही है। हालांकि, इन देशों ने यह भी आशंका जतायी है कि उनके क्षेत्र में न्यू कोरोना वायरस ब्रिटेन से ना आकर पहले से ही मौजूद रहा हो। (New Strain Of Coronavirus)

केवल ब्रिटेन ही नहीं, इन देशों में भी मिला कोविड-20 के स्ट्रेन

मिली जानकारी के अनुसार, फ़्रांस में न्यू कोरोना वायरस के प्रति लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं, ब्रिटेन के अलावा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नीदरलैंड में न्यू कोरोना वायरस के स्ट्रेन मिलने की पुष्टि की जा चुकी है। Also Read - ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस मिलने के बाद महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य

समाचार एजेंसियों के अनुसार, ब्रिटेन और खासकर लंडन में नये कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़ रहा है। इसीलिए, ब्रिटेन की सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे मौकों पर सार्वजनिक जश्न मनाने पर पाबंदी लगा दी गयी है और कोरोना संक्रमण के मद्देनज़क कई गाइडलाइन्स भी दी गयी हैं।

इक्वाडोर ने नयी आपात स्थिति, कर्फ्यू की घोषणा की

इक्वाडोर ( Ecuador) के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने देशभर में 30 दिनों की आपातकालीन स्थिति और दो सप्ताह के कर्फ्यू की घोषणा की है। छुट्टियों के दौरान भीड़ उमड़ने और कोरोनावायरस मामलों में वृद्धि की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सोमवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोरेनो ने कहा कि 15-दिवसीय कर्फ्यू तुरंत शुरू होगा और रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा

(स्रोत: IANS)