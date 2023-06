Zika Virus: यूपी के कानपुर में फिर मिले जीका वायरस के नए मरीज, अब तक 79 लोग हुए संक्रमित

उत्तर प्रदेश के कानपुर में हर दिन जीका वायरस के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक कानपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 79 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 3 दिनों में 43 नए केस मिले। हालांकि संक्रमित ऊपर जिला प्रशासन नजर बनाए रखे हुए हैं। कंट्रोल रूम से मरीजों से बातचीत की जा रही है। मरीजों को खानपान और दवा लेने बारे में सब कुछ बताया जा रहा है।

कानपुर के डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया कि, 6 नवंबर तक जीका वायरस के 79 संक्रमित मरीजों के पुष्टि हुई है। इनमें से ज्यादातर को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ऐसे हर मरीज के घर का दौरा कर रही है। मरीजों की देखभाल की जा रही है और उन्हें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है।