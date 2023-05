New Covid Unlock Guidelines In Maharashtra: महाराष्ट्र में रात 12 बजे तक खुले रहेंगे रेस्तरां और दुकानें, दीपावली से पहले मिल सकती है और भी छूट

New Covid Unlock Guidelines In Maharashtra: कोरोना वायरस के नये मामलों में लगातार गिरावट के बाद महाराष्ट्र में एक दिन पहले एक अनोखा रिकॉर्ड बना जहां, पूरे दिन में ऐसा हुआ जब कोविड के चलते एक भी व्यक्ति की मृत्यु का मामला सामने नहीं आया। वहीं, इस बीच राज्य में कोविड अनलॉक प्रक्रिया ( Covid Unlock) के तहत दीपावली (Diwali 2021) से पहले कुछ और तरीकों से नागरिकों को छूट दी जा रही है। राज्य में मंदिरों के खुलने के बाद रेस्तरां की टाइमिंग्स भी बढ़ायी गयीं हैं। (New Covid Unlock Guidelines In Maharashtra in Hindi)

इन शर्तों पर खुलेंगे महाराष्ट्र में थीम पार्क और रेस्तरां

मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब रेस्तरां और दुकानों को अधिक समय तक खुले रहने की अनुमति मिल सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और स्टेट कोविड टास्क फोर्स के बीच हुई एक मीटिंग में इस विषय पर चर्चा हुई और उसके बाद इसे लेकर सहमति बनी। बता दें कि राज्य में कोरोना केसेस में आयी गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया । राज्य सरकार द्वारा कुछ नयी गाइडलाइंस भी जारी की गयीं।

राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट देते हुए राज्य में 22 अक्‍टूबर से दुकानों और रेस्तरां के खुले रहने की समय सीमा बढ़ा दी गयी है। अब राज्य में रेस्तरां रात 12 बजे तक खुले रहेंगे।

दवा, राशन और ज़रूरी सुविधाओं से जुड़ी दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को रात 11 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी जा रही है।

वहीं, अमूजमेंट पार्क्स (Amusement Parks) को दोबारा खोलने का भी निर्णय लिया है। हालांकि, मनोरंजन पार्क में स्वीमिंग पूल वॉटर राइड खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि दीवाली से पहले वॉटर राइड्स को खोलने पर दोबारा विचार किया दा सकता है। (New Covid Unlock Guidelines In Maharashtra)

