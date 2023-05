New Covid Guidelines In Karnataka: कर्नाटक में बदले गए होम आइसोलेशन के नियम,नये दिशानिर्देशों की घोषणा

कर्नाटक राज्य सरकार के अनुसार, कोविड से जुड़े ये नये नियम केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के आधार पर तैयार किए गए हैं। (New Covid Guidelines In Karnataka)

New Covid Guidelines In Karnataka : कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नयी गाइडलाइंस जारी की गयी हैं। बुधवार को कोविड मरीजों के लिए होम आइसोलेशन (Home Isolation) और कोविड टेस्टिंग से जुड़े नए दिशानिर्देशों की घोषणा की। कर्नाटक राज्य सरकार के अनुसार, कोविड से जुड़े ये नये नियम केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के आधार पर तैयार किए गए हैं। (New Covid Guidelines In Karnataka In Hindi)

कर्नाटक में अब लागू होगीं ये नयी कोविड गाइडलाइंस

अब कोरोना संक्रमण के संदिग्ध सभी लोगों के लिए रैपिट एंटिजन टेस्ट (Rapid Antigen Test) कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगर संदिग्ध व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उस व्यक्ति को आईसीएमआर (Indian Council of Medical Research ) के नियमों के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) भी कराना पड़ेगा।

के नियमों के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) भी कराना पड़ेगा। वहीं, संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले लोगों को भी कोविड टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं। इसमें ऐसे लोगों को भी टेस्ट कराने के लिए कहा गया है जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखायी (Asymptomatic Covid Patients) दे रहे हैं।

(Asymptomatic Covid Patients) दे रहे हैं। टेस्ट कराने वाले सभी लोगों को 7 दिनों को क्वारंटाइन में रहना होगा।

वहीं, होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) या आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को लगातार 3 दिनों तक कोई लक्षण नहीं दिखायी देते हैं या बुखार नहीं हो रहा है तो ऐसे लोग क्वारंटाइन से बाहर आ सकते हैं।

3 दिनों तक लक्षण ना दिखायी देने पर इन लोगों को आइसोलेशन के 7 दिन पूरे होने के बाद दोबारा कोविड टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं।

से बाहर आ सकते हैं। वहीं, खांसी-जुकाम (cough), बुखार (fever), गले में खिचखिछ या खराब गला (sore throat), सूंघने की शक्ति कम होने ( loss of taste or smell), सांस लेने से जुड़ी तकलीफों ( breathlessness) या श्वसन मार्ग से जुड़ी परेशानियां महसूस कर रहे लोगों को टेस्ट कराने होंगे।

RECOMMENDED STORIES