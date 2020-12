New COVID-19 variants & Vaccine: ब्रिटेन (Britain) और दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में कोरोनावायरस के 20 से अधिक प्रकार-भेद या वेरिएंट (Coronavirus variation) मिले हैं। संख्या ज्यादा होने की वजह से वैज्ञानिक समुदाय की सतर्कता बढ़ी है। अब इजराइल, मलेशिया और चीन के हांगकांग में ब्रिटेन से आए प्रकार-भेद (britain new covid strain) मिले हैं। अफ्रीकी रोग रोकथाम केंद्र ने कहा कि नाइजीरिया में संभवत: ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से अलग प्रकार-भेद मिला है। गंभीर स्थिति के मद्देनजर स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, जर्मनी, इटली आदि देशों ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने की योजना बनाई है। क्या वर्तमान कोरोना वैक्सीन प्रकार-भेद (New COVID-19 variants) की रोकथाम कर सकते हैं, इसपर लोगों का ध्यान केंद्रित है। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,01,46,845 अब तक 1,47,092 लोगों की मौत

वैज्ञानिकों के सामने मौजूद दीर्घकालीन चुनौती

सिंगापुर के न्यूज एशिया ने टिप्पणी की कि क्या वैक्सीन और वायरस (New COVID-19 variants & Vaccine in hindi) मेल खाते हैं, यह वैज्ञानिकों के सामने मौजूद दीर्घकालीन चुनौती है। चाहे पूरी तरह मेल नहीं खाते, तो वैक्सीन फिर भी बीमारी पड़ने की संभावना या गंभीरता को कम कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान करना एकमात्र उपाय है। चीन कोरोना वैक्सीन के अनुसंधान में दुनिया के पहले स्थान पर है। चीनी वैक्सीन हमेशा व्यापक ध्यान आकर्षित करते हैं। स्थानीय समानुसार 23 दिसंबर को ब्राजील के साओ पाउलो स्टेट और बुटैन टैन संस्थान ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि सभी परीक्षण में चीनी वैक्सीन (China vaccine) सबसे सुरक्षित और कारगर है।

ब्राजील 15 दिनों में चीनी वैक्सीन का डाटा करेगा जारी

ब्राजील 15 दिनों में चीनी वैक्सीन के डाटा जारी करेगा, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने बढ़ा-चढ़ा कर कहा कि यह अपारदर्शी है। वास्तव में चीनी वैक्सीन कंपनी बस ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्की में मिले डाटा इकट्ठा कर परिणाम जारी करना चाहती है, क्योंकि एक वैक्सीन के तीन परिणाम नहीं होने चाहिए। यह बिल्कुल सामान्य है। फाइजर (Pfizer) ने ब्राजील समेत बहुत-से देशों के स्वयंसेवकों में क्लिनिकल परीक्षण किया, डाटा अंत में एकीकृत तरीके से जारी किया जाता है, इसलिए चीनी वैक्सीन पर पश्चिमी मीडिया के कालिख का कोई मतलब नहीं है।

