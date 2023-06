कर्नाटक में नए कोरोना वेरिएंट AY.4.2 मिलने से तीसरी लहर का मंडराया खतरा, क्या फिर लग सकता है लॉकडाउन? जानें यहां

कर्नाटक में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट एवाई 4.2 (Corona New Variant AY.4.2 in Karnataka) मिलने से राज्य सरकार एक बार फिर से अलर्ट हो गई है।

Coronavirus New Variant in Karnataka: कर्नाटक में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट एवाई 4.2 (Corona New Variant AY.4.2 in Karnataka) मिलने से राज्य सरकार एक बार फिर से अलर्ट हो गई है। हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त डी. रणदीप ने कहा है कि नए वैरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। एवाई 4.2 वेरिएंट (AY.4.2 New Variant) पर हमने तकनीकी सलाहकार समिति के साथ इसके प्रसार पर विस्तार से चर्चा की है। फिलहाल, इस वैरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या कम है। इस नए वायरस का अन्य देशों जैसे रूस, यूके, इजरायल में अधिक हो रहा है।

कर्नाटक में नए वेरिएंट के फैलने की दर कम

डी. रणदीप ने कहा, नए वेरिएंट की कर्नाटक और बेंगलुरु में फैलने की दर कम है। दूसरी लहर (corona second wave) के दौरान डेल्टा वैरिएंट (Delta Variant) ज्यादा मजबूत था। अब, एवाई 4.1 वायरस के फैलने का कोई डर नहीं है। नए वेरिएंट की जांच चल रही है। अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि नया वैरिएंट एवाई 4.2 डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल सकता है। यह वैरिएंट किसी भी कंटेनमेंट जोन में नहीं मिला है।

एवाई 4.2 के ज्यादा फैलने पर होगी सख्त कार्रवाई

जीनोमिक अनुक्रमण (genomic sequencing) सामान्य रूप से किया जा रहा है। फिलहाल, 10 % जीनोमिक सीक्वेंसिग किया जा रहा है और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। एवाई 4.2के ज्यादा फैलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पाइक के मामले में आइसोलेशन, परीक्षण, रोकथाम के उपाय शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य में कोरोना संबंधित जो भी मौजूदा नियम और दिशानिर्देश हैं, उनका पालन किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मामले और संक्रमण की दर भी कम है।

बेंगलुरु में 3 लोगों में एवाई 4.2

बेंगलुरु में 3 एवाई 4.2 मामलों का पता चला है। संक्रमितों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। जब प्राथमिक और द्वितीयक संपर्कों का परीक्षण किया गया, तो दोनों में कोई चेन लिंक नहीं मिला। राज्य में कोरोना संक्रमण (Corona infection) की तीव्रता कम है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञ समिति ने यह भी कहा कि एवाई 4.2 वैरिएंट के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है।

तीसरी लहर आने की संभावना कितनी

डी. रणदीप ने कहा, 'टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि अगर डेल्टा वेरिएंट से कोई नया वेरिएंट निकला, तो तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में हम स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर (K.Sudhakar) ने कहा कि उन्हें एवाई 4.2 वैरिएंट के दो मामलों का पता चलने का संदेह है और नमूने जीनोमिक अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि विदेश में पाई जाने वाली तीसरी लहर यहां भी पहुंचने वाली है। निवारक उपायों से हम इसे प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं। हम तीसरी लहर के मामले में स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। लोगों को भी इसमें सहयोग करना होगा और लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, जिससे आपदा आ जाए। कोरोना की दर कम होते ही लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो एक अच्छा बदलाव नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है, उन्हें दूसरी भी लेनी चाहिए।

स्रोत: (IANS Hindi)

