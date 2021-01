New Corona Strain in India Cases: ब्रिटेन में मिले कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन (Britain New Corona strain) के भारत में 90 लोग शिकार हो चुके हैं। शनिवार को केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। केंद्र ने बताया कि जिन लोगों में नया म्यूटेंट स्ट्रेन (New mutant strain in india) पाया गया है, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं में क्वारंटीन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “कोविड-19 के ब्रिटेन म्यूटेंट स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब देश में 90 हो चुकी हैं।” मंत्रालय के अनुसार, सभी 90 व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित स्वास्थ्य सुविधाओं में अलग से एक कमरे में क्वारंटीन किया गया है। उनके घनिष्ठ संपर्को को भी क्वारंटीन किया गया है। Also Read - New Covid Variant: कोरोनावायरस के नए वेरिएंट से दोबारा संक्रमित होने का पहला मामला आया सामने, दुनियाभर के वैज्ञानिकों की भौहें तनी

29 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की हुई थी पुष्टि

ब्रिटेन में उभरे नए स्ट्रेन (Britain new corona strain) की चिंताओं के बीच शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका से एक उड़ान 246 यात्रियों के साथ दिल्ली उतरी थी। सरकार द्वारा 23 दिसंबर को सभी सेवाओं को निलंबित करने के बाद ब्रिटेन से उड़ानें शुक्रवार को फिर से शुरू हुईं। 29 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे छह लोगों में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट (New Corona Strain in India Cases) की पुष्टि हुई थी। ये संयुक्त राज्य के बाद देश में रिपोर्ट किए जाने वाले पहले मामले थे। Also Read - छींक आने पर घबराएं नहीं, आपको नहीं है कोरोना! एक्सपर्ट ने बताया क्यों छींक आना कोरोना का लक्षण नहीं

ब्रिटिश सरकार की ओर से नए स्ट्रेन की जानकारी मिलने के बाद ट्रेसिंग और परीक्षण की शुरूआत कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि वायरस का यह नया स्ट्रेन 70 प्रतिशत अधिक तेजी से फैलता है। नया स्ट्रेन विशेष रूप से ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में पाया जा चुका है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर की मध्यरात्रि तक, ब्रिटेन से लगभग 33,000 यात्री भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई हैं। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 10,356,844 अब तक 1,49,850 लोगों की मौत

स्रोत: (IANS Hindi)