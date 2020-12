New Coronavirus Strain Guidelines: जब से ब्रिटेन (Britain) में कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन (Coronavirus new strain) पाया गया है, तब से लोगों के मन में एक बार फिर से डर बैठ गया है। ब्रिटेन में सार्स-सीओवी-2 (SARS-CoV-2) वायरस के नए संस्करण को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। ये गाइडलाइंस सभी यूके से भारत आने वाले यात्रियों के लिए निर्धारित की गई हैं। उधर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य में कोरोना के इस नए स्ट्रेन (New Coronavirus Strain) को फैलने से रोकने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, पढ़े यहां उन सभी मुख्य प्वाइंट्स को…. Also Read - Covaxin: भारत बायोटेक ने कहा कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल जल्द हो सकते हैं शुरु, 13,000 वॉलंटियर के नाम हुए दर्ज़

1 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR test) जरूर हुआ (New Coronavirus Strain Guidelines) हो।

2 बाहर से आने पर यदि कोई यात्री कोविड-19 संक्रमित पाया जाता है, तो उसे इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी (Institutional Isolation Facility) में रखा जाए। इन पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों का सैंपल पुण स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा जाए और वहां जेनोमिक सीक्वेंसिंग (genomic sequencing) करवाया जाए।

3 ब्रिटने में पाया जाने वाला नया कोविड स्ट्रेन (Covid strain) नहीं बल्कि भारत में मौजूद वायरस से ही यदि व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो भारत के ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार ही इलाज प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। अधिक गंभीर नहीं होने पर होम क्वारंटाइन के जरिए इलाज हो।

4 यदि किसी व्यक्ति में टेस्ट (Corona test) के बाद कोरोना का नया स्ट्रेन पाया जाता है, तो मरीज को अलग आइसोलेशन यूनिट में रखा जाएगा। वहां सभी नियमों के अनुसार ही इलाज की प्रक्रिया फॉलो की जाएगी।

5 नए कोरोना स्ट्रेन (Britain New Corona Strain) से संक्रमित होने के बाद व्यक्ति का 14 दिनों के बाद दोबारा से आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। दोबारा से पॉजिटिव आने पर सैंपल तब तक लिया जाएगा, जब तक कि उसके दो नमूनों का टेस्ट नेगेटिव न आ जाए।

6 जिन यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें भी होम क्वारंटाइन में रहना होगा। सभी यात्रियों को चेक-इन करने से पहले इस एसओपी (SOP) के बारे में समझाया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइंस की होगी।

