बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडिअन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) दूसरी बार पिता बने हैँ। उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chtrath) ने एक बेटे को जन्म दिया है। खुद कपिल शर्मा ने अपने दूसरे बच्चे के आगमन की जानकारी अपने फैंश को दी। कपिल ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि वे दूसरी बार पापा बन गए हैं। इस ट्वीट के अनुसार, बच्चे का जन्म 1 फरवरी की सुबह हुआ और मां और बच्चा दोनों ठीक हैं।(Kapil Sharma Second Baby)

Namaskaar 🙏 we are blessed with a Baby boy this early morning, by the grace of God Baby n Mother both r fine, thank you so much for all the love, blessings n prayers 🙏 love you all ❤️ginni n kapil 🤗 #gratitude 🙏

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) February 1, 2021