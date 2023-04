Neem For Cancer Treatment: नीम में पाया जाने वाला यह कम्पाउंड है कैंसर के खिलाफ कारगर, BHU की स्टडी में किया गया दावा

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च के दौरान पाया कि नीम के पेड़ में पाए जाने वाले कंपोनेंट कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

Neem component are effective against cancer: नीम की पत्तियां आयुर्वेदिक महत्व रखती हैं और इनका इस्तेमाल कई स्वास्थ्य समस्याओं से आराम पाने के लिए किया जाता है। वहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) के शोधकर्ताओं की एक शोध टीम ने एक रिसर्च के दौरान पाया कि नीम के पेड़ में पाए जाने वाले कंपोनेंट कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

इस रिसर्च टीम का कहना है कि नीम के पेड़ में मौजूद निंबोलाइड (nimbolide) नामक एक बायोएक्टिव घटक टी-सेल लिंफोमा (T-cell lymphoma) के खिलाफ इन-व्रिटो (in-vitro) और इन-विवो (in-vivo) चिकित्सीय प्रभाव (therapeutic efficacy) डालते हैं। इसने हेमटोलॉजिकल विकृतियों के उपचार के लिए एक संभावित कैंसर विरोधी चिकित्सीय दवा के रूप में निंबोलाइड की उपयोगिता की पुरजोर वकालत की है। (Neem component are effective against cancer in Hindi.)

कैंसर के खिलाफ प्रभावी है नीम के तत्व

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवक्ता राजेश सिंह ने कहा कि, नीम के स्वास्थ्य लाभों को रेखांकित करने वाले इस रिसर्च के नए निष्कर्ष एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'एनवायरनमेंटल टॉक्सिकोलॉजी' में दो हिस्सों में प्रकाशित किए गए हैं। यह रिसर्च यूनिवर्सिटी के छात्रों प्रदीप कुमार जायसवार ने अन्य साथी शोधकर्ता विशाल कुमार गुप्ता, राजन कुमार तिवारी और शिव गोविंद रावत के साथ पूरा किया था, और इसे यूजीसी स्टार्ट-अप रिसर्च ग्रांट द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

नीम के कम्पोनेंट्स के बारे में रिसर्च टीम द्वारा कहा गया है कि नीम एक पारंपरिक औषधीय पेड़ है, जिसके फूलों और पत्तियों (flowers and leaves of Neem) में एंटी-पैरासाइटिक (anti-parasitic), एंटी-बैक्टीरियल (anti-bacterial), एंटी- वायरल (anti-viral) और एंटी-एलर्जिक (anti-allergic) जैसे कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण कई बीमारियों के इलाज के लिए नीम का इस्तेमाल पारंपरिक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है।

हाल ही में, नीम की पत्तियों और फूलों से पृथक एक बायोएक्टिव घटक, निंबोलाइड, और इसके औषधीय मूल्यों के पीछे महत्वपूर्ण अणुओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। निंबोलाइड की ट्यूमर-विरोधी प्रभावकारिता का मूल्यांकन केवल कुछ कैंसर के खिलाफ किया गया है।

You may like to read

(आईएएनएस)