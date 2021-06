H10N3 Bird Flu: इंसान के शरीर में बर्ड फ्लू का पहला मामला (Bird Flu in Human) सामने आया है। वैज्ञानिकों को चीन में एक व्यक्ति के शरीर में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इस व्यक्ति के शरीर में बर्ड फ्लू के एच10एन3 (H10N3) स्ट्रेन के लक्षण पाए हैं। समाचार एजेंसियों के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति चीन के झेंजियांग (Zhenjiang) शहर का नागरिक है। चीन की नेशनल हेल्थ कमिशन (National Health Commision of China) ने 01 जून 2021 को यह जानकारी सार्वजनिक की। (H10N3 Bird Flu first case found in China) Also Read - Bird Flu in India: एक्सपर्ट का दावा, इस साल जून तक भारत बर्ड फ्लू से हो सकता है मुक्त

अब चीन के नागरिक में मिला बर्ड फ्लू H10N3 का स्ट्रेन

चीन में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू मिला है। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति की उम्र 41 वर्ष हौ। स्थानीय स्वास्थ्य संगठन एनएचसी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति को 28 अप्रैल को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसमें बर्ड फ्लू के लक्षणों के तौर पर बुखार और कुछ परेशानियां (Bird Flu symptoms) दिखायी दी थीं। ठीक महीनेभर बाद 28 मई को इस व्यक्ति के शरीर में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन की पुष्टि की गयी। हालांकि, अभी तक कमिशन द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गयी है कि पीड़ित व्यक्ति को यह संक्रमण कैसे हुआ। (First Case of H10N3 Bird Flu In Humans)

कितना खतरनाक है यह बर्ड फ्लू ?

एक्सपर्ट्स की मानें तो H10N3 स्ट्रेन एक कम शक्तिशाली स्ट्रेन है और यह बहुत अधिक खतरनाक भी नही है। नेशनल हेल्थ कमिशन की तरफ से बयान दिया गया है कि, बर्ड फ्लू के इस स्ट्रेन के प्रसार का डर भी बहुत कम है। वहीं, बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए लोगों की जांच भी गयी है। लेकिन, उनमें से किसी भी व्यक्ति में फ्लू के लक्षण नहीं दिखायी पड़े और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव ही रहीं। जबकि, संक्रमित व्यक्ति की स्थिति अब बेहतर है। स्थिति की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए उसे जल्दी ही अस्पताल से घर जाने के लिए अनुमति मिल सकती है।