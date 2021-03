Coronavirus In Nashik News: महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैली है। दैनिक स्तर पर कोविड के मामलों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में अधिक है। ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने की दिशा में महाराष्ट्र में कई सख्त कदम उठाए गए हैं। ऐसा ही एक कदम उठाया गया है नासिक में, जहां बाज़ारों में दाखिल होने के लिए लोगों को फीस देनी होगी। यही नही बाज़ार में कोई व्यक्ति कितना समय बिताता है उस आधार पर भी उन्हें पैसे चुकाने होंगे। (Nashik News in Hindi) Also Read - Covid-19 Cases in India: देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटों में दर्ज हुए 53,480 केसेस, खतरनाक वायरस से हार गए इतने लोग

मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन द्वारा यह कदम बाज़ारों में भीड़ को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी ने साल 2020 में भी महाराष्ट्र राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित (Coronavirus in Maharashtra) किया था। वहीं, अब कोविड की सेकेंड वेव (Second wave of Covid) आने के साथ एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना मामलों मे बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गयी है। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से मना तो किया गया है। लेकिन, बड़े शहरों में इस नियम का पालन अच्छी तरह नहीं किया जा रहा। यहां बाज़ारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing ) जैसे नियमों के उल्लघंन होता दिख रहा है और भीड़ इकट्ठा होती देखी गयी है।

अब बाज़ार में भीड़ बढ़ानेवालों से वसूले जाएंगे पैसे

मिली जानकारी के अनुसार, नासिक के बाज़ारों में अब अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है तो उसे इसके लिए 5 रुपये चुकाने पड़ेंगे। (Entry fees in Nashik Markets) 5 रुपये की इस फीस में वह व्यक्ति एक घंटे तक बाज़ार में रहकर खरीददारी कर सकता है। लेकिन, अगर इससे अधिक समय तक मार्केट में रहेगा तो 500 रुपये का ज़ुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि, यह फीस नासिक नगर निगम (Nashik Municipal Corporation) को जाएगी। नगर निगम के अनुसार, मार्केट में एंट्री फीस के तौर पर जमा किए गए पैसों को सैनेटाइजेशन और अन्य कोविड संबंधी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।