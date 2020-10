Naresh Kanodia Death: कोरोना संक्रमण के कारण गुजराती फिल्मों के दिग्गज़ स्टार नरेश कनोडिया (Naresh Kanodia Death) का निधन हो गया। वह 77 साल के थे। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के पूर्व विधायक और अभिनेता नरेश कनोडिया (Narensh Kanodia) को 20 अक्टूबर को कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) होने की पुष्टि की गयी थी। जिसके बाद, उन्हें इलाज के लिए अहमदाबाद स्थित मेहता हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे जहां, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट (Ventilator Support) पर भी रखा गया था। नरेश कनोडिया के निधन पर उनके फैंस और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद ख़बर पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर कनोडिया के निधन पर शोक जाहिर किया। Also Read - प्रदूषित हवा से गम्भीर हो सकता है कोविड-19 संक्रमण, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

In a span of two days, we have lost both Maheshbhai and Nareshbhai Kanodia. Their contributions to the world of culture, especially popularising Gujarati songs, music and theatre will never be forgotten. They also worked hard to serve society and empower the downtrodden. pic.twitter.com/Ri4GzOO5zo Also Read - राहत भरी खबर, भारत में 3 महीने में कोरोना के सबसे कम 36 हजार मामले हुए दर्ज