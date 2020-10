Narendra Modi On Coronavirus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक, कोविड-19 से जुड़े नियमों में ढील नहीं दी जाएगी। मंगलवार 20 अक्टूबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi ) ने देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) से जुड़ी स्थितियों पर बात की। मोदी ने अपने भाषण के दौरान इस बात पर नाराजगी दिखायी कि लोग अब कोरोना वायरस की समस्या को गम्भीरता से नहीं ले रहे। लोगों में लापरवाही बढ़ रही है, और बहुत-से लोग अब बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं। (Coronavirus in India) Also Read - कोविड-19 के इलाज में बेअसर है प्लाज्मा थेरेपी, ICMR ने कहा, 'कोरोना उपचार प्रोटोकॉल से इसे हटाने की है योजना'

ज़रा सी लापरवाही से बढ़ जाएगा कोरोना संकट

अपने भाषण में में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ” धीर-धीरे लोग इस मुश्किल समय में आगे बढ़ रहे हैं और जनजीवन पटरी पर लौटने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में कोविड-19 से लड़ाई में थोड़ी सफलता हासिल होती हुई दिखायी पड़ रही है। देश में रिकवरी रेट (Coronavirus recovery rate in India) बढ़ रही है और नये मामलों की संख्या में भी कमी आ रही है। लेकिन, ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। जो लोग बिना मास्क (Mask) लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं, वे इस संक्रमण के प्रसार में योगदान दे रहे हैं। इन लोगों की वजह से देश में कोरोना वायरस को काबू करने के प्रयास विफल हो सकते हैं। (Narendra Modi on Coronavirus Pandemic) Also Read - फरवरी 2021 तक देश की आधी आबादी हो सकती है कोविड-19 इंफेक्टेड, सरकारी पैनल का दावा

भारतीय लें अमेरिका और यूरोप से सबक