Mysterious Fever In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत (Pilibhit) में 72 घंटों के भीतर ही एक ही परिवार के 3 बच्चों की मृत्यु हो गयी। घटना शहर के जहानाबाद क्षेत्र की है जहां, एक शादी में शामिल होने और बारातभोज खाने के बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 साल के तीन बच्चों की मृत्यु 'रहस्यमय बुखार' से हो गयी। 72 घंटे के भीतर 3 बच्चों की मृत्यु होने की इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में डर, घबराहट और दहशत की स्थिति बन गयी हैं। (3 kids died due to mystery fever in Uttar Pradesh in Hindi)

72 घंटे में 3 बच्चों की मृत्यु

समाचार एजेंसी आईएएनएस की खबर के अनुसार, स्थानीय निवासी वीरपाल के 3 वर्षीय बेटे नरेश की बुखार से मृत्यु के बाद गांव में मातम छा गया है। वहीं, उनका 4 वर्षीय भतीजा गोविंद भी बीमार पड़ गया और स्थिति गम्भीर होने के कारण उसे बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन, बच्चे को बचाया ना सका और अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। तीसरी मृतक 5 वर्षीय बच्ची है जो मृतक नरेश की बहन है। शनिवार की शाम ग्रामीणों को एक और सदमा लगा जब वीरपाल की 5 वर्षीय बेटी लक्ष्मी को अचानक दूध पीने के बाद दौरा पड़ा और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गयी।

3 दिन में तीसरे बच्चे के निधन के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गयी। बच्चों की मृत्यु के सही कारण का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने मृतक 5 वर्षीय बच्ची लक्ष्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अन्य दो बच्चों के शवों का मौत के तुरंत बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

डेंगू के बीच रहस्यमयी बुखार का साया

पीलीभीत की मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ सीमा अग्रवाल ने कहा, "अब तक पीलीभीत में एक और मौत से डेंगू के 151 पुष्ट मामले सामने आए हैं।" "हमारी टीम ने जहानाबाद क्षेत्र के बारातभोज गांव का दौरा किया जहां 72 घंटे के भीतर तीन बच्चों की मौत हो गई और उन्होंने परिवार की चिकित्सकीय जांच की। हमने कई निवासियों के परीक्षण भी किए, लेकिन किसी को भी डेंगू या मलेरिया का पता नहीं चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीजें स्पष्ट हो होगी।"

