राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी से बिगड़ी बच्चों की तबीयत, 5 दिनों में 7 की मौत, कई बच्चे अस्पताल में भर्ती

अधिकारियों के अनुसार,ये सभी मामले किसी गंभीर वायरल बीमारी के प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी सभी रिपोर्ट प्राप्त होने तक निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।" (Mysterious Disease In Rajasthan)

Mysterious Disease In Rajasthan:राजस्थान में एक रहस्यमी बीमारी के कारण 7 बच्चों की मृत्यु होने का बाद आसपास के लोग चिंता में हैं। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सिरोही जिले में 2 से 14 साल की उम्र के 7 बच्चों की किसी 'रहस्यमय बीमारी' से मौत हो गई है, जिसमें बुखार से लेकर दौरे तक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सिरोही के फूलबाई खेड़ा और फूलबेर गांवों के अल निवासी इन बच्चों ने 9 से 13 अप्रैल के बीच अंतिम सांस ली। संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य) जागेश्वर प्रसाद ने कहा कि मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा, "हालांकि वे किसी गंभीर वायरल बीमारी के मामले प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी सभी रिपोर्ट प्राप्त होने तक निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।" (Mysterious Disease In Rajasthan In Hindi)

बच्चों में दिखे सर्दी और निमोनिया के लक्षण

संयुक्त निदेशक ने यह भी जानकारी दी कि, लक्षण दिखने के एक दिन के भीतर मौतों की सूचना दी गई। अपने पांच साल के बच्चे को खोने वाली एक मां ने कहा कि उसका बेटा सुबह 5 बजे उठा और दौरे पड़ने से पहले पानी मांगा। लड़के को उल्टी हुई और फिर सुबह करीब 8 बजे उसकी मौत हो गई। प्रसाद ने कहा, "सात में से तीन बच्चों ने बर्फ के गोले का सेवन किया था, हालांकि उन्होंने तीव्र फूड पॉइजनिंग के मामले से इनकार किया।"

जयपुर और जोधपुर के डॉक्टरों की टीम क्षेत्र का दौरा करने के लिए तैयार है। प्रसाद ने कहा, "स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लगभग 300 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और 58 नमूनों को जांच के लिए जयपुर की एक प्रयोगशाला में भेजा गया है।" इस बीच तीन और बच्चों को एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसाद ने कहा, "उन्हें सर्दी के हल्के लक्षणहैं और एक को निमोनिया है।"

जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाल रोग विभाग के प्रमुख कुलदीप सिंह ने कहा कि यह वायरल संक्रमण का मामला लगता है। उन्होंने कहा, "राज्य ने हमारी मदद मांगी है और जल्द ही डॉक्टरों की एक टीम वहां भेजी जाएगी।"

(आईएएनएस)

