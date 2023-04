मुंबई के डॉक्टरों ने की दुर्लभ सर्जरी,70 वर्षीय व्यक्ति के घुटने से निकाले 'खीरे के आकार के पत्थर'

यह सर्जरी भारत में की गई एक अभूतपूर्व और अत्यंत दुर्लभ सर्जरी बतायी जा रही है ।(Cucumber-sized stones removed from a man's knee)

Cucumber-sized stones removed from a man's knee: मुंबई में डॉक्टरों की टीम ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के घुटने से खीरे के आकार जितने बड़े स्टोन्स को निकालने का काम सफलता पूर्वक कर लिया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के एस.एल. रहेजा फोर्टिस अस्पताल, माहिम के डॉक्टरों द्वारा एक 70 वर्षीय व्यक्ति के दाहिने घुटने का ऑपरेशन किया जिसमें, खीरे के आकार के पत्थर थे।डॉक्टरों ने इन स्टोन्स को सफलतापूर्वक पीड़ित व्यक्ति के शरीर से बाहर निकाल लिया है। यह सर्जरी भारत में की गई एक अभूतपूर्व और अत्यंत दुर्लभ सर्जरी बतायी जा रही है और सर्जरी के बाद पीड़ित व्यक्ति के लिए सामान्य तरीके से चलना-फिरना संभव हो सका है। (Cucumber-sized stones removed from a man's knee in Hindi)

मल्टीपल जाइंट सिनोवियल चोंड्रोमैटोसिस' से पीड़ित व्यक्ति की दुर्लभ सर्जरी

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति का नाम लक्ष्मीकांत मधेकर है और वह महाराष्ट्र के अमरावती का रहने वाला एक मजदूर है। लक्ष्मीकांत के घुटने में लगभग 10 साल से भी अधिक समय से सूजन और तकलीफ थी वहीं, वह पिछले सालभर से अपने दाहिने पैर के घुटने में तेज दर्द से परेशान था।

इस सर्जरी के बारे में एस. एल. रहेजा अस्पताल, माहिम के कंसल्टेंट हड्डी रोग और संयुक्त प्रतिस्थापन सर्जन डॉ. सिद्धार्थ एम. शाह ने कहा, " घुटने में तकलीफ के कारण उनके लिए चलना -फिरना मुश्किल हो गया था और उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना या यहां तक कि बैठने के बाद उठना भी बहुत मुश्किल हो रहा था।" मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद, डॉ. शाह ने उनका परीक्षण किया, घुटने के जोड़ की 'मल्टीपल जाइंट सिनोवियल चोंड्रोमैटोसिस' नामक एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति के रूप में समस्या का निदान किया और मधेकर के लिए एक उपयुक्त उपचार योजना तैयार की।

कैसे हुई यह बीमारी

डॉ. शाह ने बताया कि यह स्थिति 1,00,000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, जिसमें घुटने के जोड़ की आंतरिक परत चिकनाई वाले तरल पदार्थ के सामान्य स्राव के बजाय उपास्थि के नोड्यूल बनाती है। डॉ. शाह ने बताया कि ये मॉड्यूल टूट जाते हैं और घुटने के लूज बॉडीज बन जाते हैं। ये आमतौर पर गोलियों की तरह छोटे या कई मामलों में आकार के बड़े होते हैं। उन्होंने बताया कि मधेकर के मामले में, कई विशाल नोड्यूल (पिंड) थे। ये आकार में बड़े एक दुर्लभ मामले में ही होते हैं।

उदाहरण के लिए, मधेकर के घुटने से निकाला गया सबसे बड़ा स्टोन या पत्थर का आकार 12गुणा6गुणा5.5 सेमी का था, जिसे तोड़कर दो टुकड़ों में निकालना पड़ा और उनके घुटने के जोड़ से कुल चार ऐसे बड़े और दर्जनों छोटे पत्थर निकाले गए।

दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पत्थर हटाने का केस

डॉ. शाह ने कहा कि इस तरह के बड़े पैमाने पर और कई पत्थरों को घुटने की पूरी अंदरूनी परत से भारत में कहीं भी हटाने का मामला बेहद दुर्लभ है और यह घुटने से दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पत्थर हटाने का मामला है। इलाज के बाद बहुत राहत महसूस करने वाले मधेकर ने कहा कि 2010 के बाद से उन्हें बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने महसूस किया कि उनके घुटने के जोड़ में बहुत अधिक तरल पदार्थ है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सूजन आने के साथ ही चलने-फिरने में दिक्कत और असुविधा होती थी।

प्रारंभ में, पानी को एक इंजेक्शन के माध्यम से हटा दिया गया था, लेकिन इससे कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकल पाया और इससे उन्हें चलने-फिरने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे मुंबई के अस्पताल आए और उन्हें सफल 'घुटने की पथरी' हटाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। विशाल पत्थरों को बाहर निकालने के अलावा, डॉ. शाह ने मधेकर की एक संपूर्ण घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी भी की, क्योंकि स्टोन के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस और संयुक्त उपास्थि को नुकसान पहुंचाने के कारण घुटने का जोड़ क्षतिग्रस्त हो गया था।

डॉ. शाह ने कहा, "10 मार्च को सर्जरी की गई थी और मरीज ठीक होने की कगार पर है। वह अब बिना किसी दर्द या परेशानी के चलने और अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में सक्षम होगा।"

(आईएएनएस)