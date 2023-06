Post Covid Syndrome In Children: ओमिक्रोन संक्रमित बच्चों में नहीं दिखा पोस्ट कोविड सिंड्रोम, स्टडी में खुलासा

एक स्टडी के अनुसार, अधिकांश बच्चों में ओमिक्रोन से संक्रमित होने के बाद कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं देखा गया है। (Post Covid Syndrome In Children )

Post Covid Syndrome In Children: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन से पीड़ित बच्चों में संक्रमण से उबरने के बाद किसी प्रकार के गम्भीर लक्षण देखने को नहीं मिले। यह दावा किया गया एक नयी स्टडी में। इस नये अध्ययन के डेटा के अनुसार, ओमिक्रोन वेरिएंट की चपेट में कई बच्चे आए लेकिन, बच्चों पर ओमिक्रोन वेरिएंट का प्रभाव हल्का ही दिखायी दिया। रूसी सैनिटरी निगरानी संस्थान गेब्रीचेव्स्की इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की वैज्ञानिक तात्याना रुजेंत्सोवा ने समाचार एजेंसी तास को बताया हमारे पास हालांकि,अभी तक केवल प्रारंभिक डेटा है। वर्तमान में बच्चों में जटिलताओं की आवृत्ति का अनुमान लगाना असंभव है। लेकिन अधिकांश बच्चों में ओमिक्रोन से संक्रमित होने के बाद कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं देखा गया है। (Post Covid Syndrome In Children In Hindi)

बच्चों में दिखे हल्के लक्षण

रुजेंत्सोवा के अनुसार, कुछ युवा रोगियों में अभी भी थकान, सिरदर्द और तापमान में मामूली वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा, ऐसे बच्चों को आम तौर पर एक स्थानीय बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख में होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उनकी अतिरिक्त जांच भी करनी चाहिए। उन्होंने पहले कहा था कि ओमिक्रोन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में हल्के पोस्ट-कोविड सिंड्रोम का कारण बनता है। केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने 80,000 बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच कर पाया कि ओमिक्रोन संक्रमण से पीड़ित बच्चों की अस्पताल में भर्ती होने की दर एक प्रतिशत थी जबकि डेल्टा के साथ यह तीन प्रतिशत से अधिक रही थी । लेकिन फिर भी बहुत अधिक संक्रमित बच्चों के साथ, वह एक प्रतिशत बड़ी वास्तविक संख्या में बदल जाता है। ((Post Covid Syndrome In Children)

बच्चों में दिखे ये लक्षण

समाचार पत्र गार्जियन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों में लॉन्ग कोविड का निदान करना काफी कम देखा गया है लेकिन अमेरिका में कुछ बच्चों ने अपने प्रारंभिक संक्रमण के लंबे समय बाद सिरदर्द, पेट दर्द और चक्कर आना, थकान, मनोदशा में बदलाव के लक्षणों की बात कही थी।

जनवरी में यूरोपियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में ऑनलाइन प्रकाशित डेनमार्क के एक अध्ययन में 0 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 30,000 बच्चो को शामिल किया गया था। इनमें से लगभग आधे बच्चों की रिपोर्ट पहले कोविड पॉजिटिव थी। छह से 17 वर्ष की आयु के 0.8 प्रतिशत से अधिक कोविड-पॉजिटिव बच्चों ने चार सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाले लक्षणों के बारे में जानकारी दी थी। इटली की एक अन्य रिपोर्ट से पता चला है कि कोविड संक्रमित 129 बच्चों में से लगभग 43 प्रतिशत ने अपने प्रारंभिक संक्रमण के 60 दिनों के बाद कम से कम एक लक्षण का अनुभव किया था।

(आईएएनएस)

