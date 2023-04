Omicron Variant: ब्रिटेन में ओमिक्रोन वेरिएंट का कहर, अब तक के सबसे अधिक मामले आए सामने

ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रोन के कुल 37,101 नये मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने इन मामलों की पुष्टि की। (Omicron Cases In Britain)

Omicron Cases In Britain: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का कहर ब्रिटेन में बहुत व्यापक स्तर पर दिखायी दे रहा है। ब्रिटेन में एक दिन में ओमिक्रोन के 12,133 नये मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक इस वेरिएंट के दैनिक मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रोन के कुल 37,101 नये मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने इन मामलों की पुष्टि की। (Omicron Cases In Britain In Hindi)

12 हजार से अधिक मामले आए सामने

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रविवार को विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 82,886 नये केसे सामने आए हैं, और अब इन संक्रमितों की संख्या को जोड़कर ब्रिटेन में में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 11,361,387 तक पहुंच गया है।वहीं, शनिवार को ब्रिटेन में कोरोना के 90,418 नए मामलों की पुष्टि की गई, जो कि शुक्रवार को आए मामलों से कम है। वहीं, शुक्रवार को यूके में कुल 93,045 केसेस की पुष्टि हुई जो कि एक रिकॉर्ड संख्या बतायी जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, यूके में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से लगभग 45 लोगों की मृत्यु हो गयी। इन नये आंकड़ों को जोड़कर मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 147,218 तक पहुंच गयी वहीं,कोरोना से संक्रमित होने वाले 7,611 लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं।

तेज़ी से फैल रहा है ओमिक्रोन वेरिएंट

नए आंकड़े तब आए जब ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने कहा कि नया वेरिएंट बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर मैं डरा हुआ हूं। हालांकि हम आंकड़ों पर लागातार नजर रखे हुए हैं, सरकार आंकड़ों के अनुसार ही आगे के लिए निर्णय लेगी। उन्होंने कहा, संक्रमणों की वास्तविक संख्या में काफी वृद्धि हुई है। क्योंकि हर कोई कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा है और लोगों को रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है।

इस बीच, ब्रिटिश सरकार के सलाहकार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रोन के मामले कम करने के लिए जरूरी प्रतिबंध लगाने होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने कहा है कि कोरोनावायरस के नए ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले 89 देशों में फैल चुके हैं।

नए आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के 89 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक मिली है और 81 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को अब तक दोनों खुराकें मिल गई हैं जबकि 48 प्रतिशत से ज्यादा को बूस्टर शॉट या कोरोनावायरस वैक्सीन की तीसरी खुराक मिली है।

