Covid-19 Infection In Children: भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के प्रकोप से बचने के लिए लगातार एहतियात बरतने और प्रोटोकॉल का पालन करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। त्योहारों के दौरान भीड़ इकट्ठा होने और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों की अनदेखी से कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा और अधिक बढ़ गया है जिसे देखते हुए देश के ज़्यादातर राज्यों में नवरात्रि के उत्सव पर कड़ी पाबंदियां भी लगायी जा गयी हैं। वहीं, इस बीच आईसीएमआर यानि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल (ICMR) की तरफ से एक चौंकानेवाला बयान दिया गया है। आईसीएमआर ने हाल ही में किए गए सीरो सर्वे (Sero survey) के परिणामों के आधार पर कहा है कि, कोविड-19 महामारी के दौरान देश में 60 फीसदी से अधिक बच्चों को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ था। (Covid-19 Infection In Children In Hindi )

Serosurvey by ICMR stated almost 60% children were infected with COVID. Death rate is 2 in a million in children, which is very low. There's no such study to justify that vaccine will be very beneficial for children: Dr Sanjay Rai, Prof, Centre for Community Medicine, AIIMS Delhi pic.twitter.com/6VKaflTAGH — ANI (@ANI) October 11, 2021