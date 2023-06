देश में 11 करोड़ लोगों ने अपनी बारी आने पर नहीं ली कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक, सरकारी डेटा में हुआ खुलासा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज ले चुके 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लगवायी। (Second Dose Of Covid Vaccination )

Second Dose Of Covid Vaccination: भारत में जहां कोरोना वैक्सीन की 103 करोड़ से अधिक खुराकें लोगों को लगाने का रिकॉर्ड बनाया है वहीं, देश में 11 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बारी आने के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में यह चौंकानेवाली जानकारी समने आयी है। इन आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज ले चुके 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच तय किए गए अंतराल के खत्म होने के बाद वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लगवायी। (Second Dose Of Covid Vaccination In Hindi) आंकड़ों के अनुसार,

लोगों को दूसरी खुराक के लिए प्रोत्साहित करने पर ज़ोर

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) की अगुवाई में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की गयी जहां इस विषय पर चर्चा की गयी। इस चर्चा सत्र के दौरान राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे उन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लेने के लिए प्रोत्साहित करें जो ऐसा करने में देर कर रहे हैं।

बता दें कि भारत में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 2-2 टीके लोगों को लगाए जा रहे हैं। जहां कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज़ के बीच 12 सप्ताह का अंतराल रखना तय किया गया है, वहीं कोवैक्सिन की दोनों डोज़ के बीच 4 सप्ताह का अंतराल निर्धारित किया गया है। (Second Dose Of Covid Vaccination In India)

TRENDING NOW

RECOMMENDED STORIES