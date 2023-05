ICMR वैज्ञानिकों ने मंकीपॉक्स के मरीज के सैम्पल से वायरस को कर दिया अलग, वैक्सीन बनाने का काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद

देश में में पहली बार ऐसा हुआ है कि ICMR-NIV के वैज्ञानिकों ने मंकीपॉक्स वायरस को अलग कर दिया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानि आईसीएमआर (Indian Council of Medical Research) के तहत आनेवाले राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानि एनआईवी (National Institute of Virology, Pune) ने मंकीपॉक्स संक्रमण से पीड़ित एक व्यक्ति के सैम्पल्स से मंकीपॉक्स वायरस को अलग कर दिया है। यह प्रक्रिया मंकीपॉक्स संक्रमण की टेस्टिंग के लिए किट और वैक्सीन के डेवलपमेंट की दिशा में एक उम्मीद की किरण की तरह देखी जा रही है जो वैक्सीन और किट के निर्माण की दिशा में तेजी लाने में मदद कर सकती है। आईसीएमआर के अधिकारियों द्वारा बुधवार को इस बात की पुष्टि की गयी है कि वैज्ञानिकों को मंकीपॉक्स के एक मरीज के नमूने से वायरस को पृथक करने में सफलता मिल गयी है। (Monkeypox Virus isolated from sample in Hindi.)

The monkeypox virus is isolated from the clinical specimen of a patient by the ICMR – National Institute of Virology Pune @ICMRDELHI — ICMR-NIV (@icmr_niv) July 27, 2022

मरीज के नमूने से अलग किया गया वायरस

वैज्ञानिकों द्वारा वायरस को अलग करने में सफल होने के बाद आईसीएमआर द्वारा मंकीपॉक्स की वैक्सीन बनाने और टेस्ट किट तैयार करने में सहयोग के लिए कई फार्मा कंपनियों को प्रस्ताव भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार, संस्था द्वारा कई अनुभवी वैक्सीन बनाने वाली कम्पनियों, अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ-साथ इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) किट निर्माताओं से भी ईओआई मंगवाया गया है।

समाचार एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने मंकीपॉक्स की वैक्सीन और टेस्ट किट बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (Expression of Interest) मंगवाया है। बता दें कि भारत में अब तक मंकीपॉक्स के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है वहीं, कई ऐसे मामले भी सामने आएं हैं जहां लोगों में मंकीपॉक्स के लक्षण देखने को मिले हैं।

कम्पिनयों से मंगाया IVD

आईसीएमआर की तरफ से दिए गए एक बयान में कहा गया कि, "देश में में पहली बार ऐसा हुआ है कि ICMR-NIV के वैज्ञानिकों ने मंकीपॉक्स वायरस को अलग कर दिया है। इसके बाद अब आईसीएमआर द्वारा मंकीपॉक्स के लिए स्थानीय स्तर पर वैक्सीन औऱ डायग्नोस्टिक किट बनाने के लिए सहयोग में रूचि रखनेवाली कम्पनियों को वायरस स्ट्रेन से जुड़ी जानकारियां सौंपने का प्रस्ताव रखा है और उन्हें वैक्सीन और टेस्ट किट बनाने के लिए आईवीडी भेजने के लिए कहा है।"

