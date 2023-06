Monkeypox: ट्रेवलिंग से भी फैल रहा है मंकीपॉक्स वायरस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित इन 6 देशों में मिले मामले

Monkeypox cases in US: यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मंकीपॉक्स के दर्जनों मामले सामने आए हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत से मामले इंफेक्टेड यात्रियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हर किसी को अब सर्तक रहने की जरूरत है।

Monkeypox Virus Updates: कोरोना के बाद अब दुनियाभर में मंकीपॉक्स वायरस को लेकर चर्चा हो रही है। तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी एजेंसियां इस समय सर्तक हैं और स्थिति ये है कि मंकीपॉक्स के हर बढ़ते मामले पर सबकी नजर है। अभी तक 6 देश जिसमें यूके(UK), अमेरिका(US), कनाडा (Canada) ,ऑस्ट्रेलिया (Australia), पुर्तगाल (Portugal) और स्पेन (Spain) शामिल हैं, वहां पहले मंकीपॉक्स के लक्षणों वाले मरीज मिले हैं।

जहां इस वायरस के मामले सिर्फ अफ्रीका में थे, फिर ब्रिटेन में इसके 9 मामले सामने आए और अब कल अमेरिका में इसका एक मामला सामने आया है। अमेरिका (monkeypox cases in us) में हाल ही में कनाडा की यात्रा करने वाले मैसाचुसेट्स के एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स का एक दुर्लभ मामला सामने आया है, जिसे लेकर यूएस ने इसकी पुष्टी भी कर दी थी। लेकिन अब कनाडा (monkeypox in Canada) में मंकीपॉक्स के 2 मामले सामने आए हैं और ऑस्ट्रेलिया (monkeypox in australia) में इसका 1 मामला सामने आया है। इसे देखते हुए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) अधिक मंकीपॉक्स के मामलों की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है।

ट्रेवलिंग से भी फैल रहा है मंकीपॉक्स वायरस: CDC

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अधिकारी दुनिया भर में मंकीपॉक्स संक्रमण (Monkeypox infection) के हालिया समूहों और संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित मामलों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। वर्तमान में, सीडीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित मंकीपॉक्स संक्रमण के लिए छह लोगों की निगरानी कर रहा है, जब वे एक संक्रमित यात्री के पास बैठे थे, जिसमें मई की शुरुआत में नाइजीरिया से यूनाइटेड किंगडम की उड़ान के दौरान लक्षण थे। साथ ही सीडीसी अधिकारी मैसाचुसेट्स में एक व्यक्ति में मंकीपॉक्स की पुष्टि के मामले की भी जांच कर रहे हैं, जो हाल ही में कनाडा की यात्रा पर गया था। और न्यूयॉर्क शहर का स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में बेलेव्यू अस्पताल में एक मरीज में संभावित संक्रमण की जांच कर रहा है।

कनाडा में पाए गए हैं वायरस के 2 कंफर्म मामले और 17 संदिग्ध मामले

कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने गुरुवार को देश में मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण के पहले दो मामलों की पुष्टि की। इसके अलावा वहां के अधिकारी 17 संदिग्ध मामलों की भी जांच कर रहे थे। इस बीच, ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में यूरोप लौटे एक यात्री में मंकीपॉक्स के संभावित मामले की पहचान की है, जिसकी पुष्टि परीक्षण चल रहा है।

ऑस्ट्रेलिया में इसका 1 मामला

इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 40 साल के एक व्यक्ति ने सिडनी वापस आने के कई दिनों बाद एक हल्की बीमारी विकसित की, जिसमें नैदानिक ​​​​रूप से मंकीपॉक्स के लक्षण थे।

पुर्तगाल और स्पेन सहित कई देशों में फैल चुका है मंकीपॉक्स

पुर्तगाल और स्पेन सहित कई देशों ने हाल के हफ्तों में मंकीपॉक्स के मामलों की सूचना दी है। एक अमेरिकी मामले की पहचान मैसाचुसेट्स के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को एक ऐसे व्यक्ति में की, जिसने हाल ही में कनाडा के क्यूबेक प्रांत की यात्रा की थी।

