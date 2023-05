भारत और यूरोप में पाए गए स्ट्रेन हैं एक-दूसरे से अलग, वैज्ञानिकों ने कहा A.2 strain नहीं है सुपरस्प्रेडर

ICMR-NIV की टीम ने केरल में पाए गए मंकीपॉक्स के दो मामलों में मरीजों के सैम्पल्स की जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है।

Monkepypox Strain In India: भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने कहा है कि, भारत में फैल रहा मंकीपॉक्स वायरस स्ट्रेन यूरोप के उस 'सुपरस्प्रेडर' स्ट्रेन (monkeypox outbreaks in Europe) से अलग है, जिसकी वजह से यह बीमारी दुनियाभर में फैल है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (ICMR-NIV) की टीम ने केरल में पाए गए मंकीपॉक्स के दो मामलों (monkeypox patients in Kerala) में मरीजों के सैम्पल्स की जेनेटिक सीक्वेंसिंग (Genome sequencing) करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है।

यूरोप से अलग है भारत में फैल रहा मंकीपॉक्स स्ट्रेन

डेटा से इस बात का पता चला कि भारत में मौजूद वायरस स्ट्रेन ए.2 (A.2 strain) है, जो हाल ही में मध्य पूर्व से भारत में आया है। इससे पहले यह स्ट्रेन थाईलैंड (Thailand) और अमेरिका में 2021 में पाया गया था। हालांकि, यूरोप में सुपरस्प्रेडर के तौर पर पहचाने गए स्ट्रेन बी.1 (B.1 strain) रहा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि विदेशों में प्रकोप मचाने वाले स्ट्रेन से भारत में फैल रहा स्ट्रेन अलग है।

सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology) के वैज्ञानिक विनोद स्कारिया ने ट्वीट किया, "माना जाता है कि मंकीपॉक्स वायरस का वर्तमान निरंतर मानव से-मानव संचरण यूरोप में सुपरस्प्रेडर घटनाओं के माध्यम से हुआ है, जिसमें 16,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं और यह अब 70 से अधिक देशों में फैल चुका है। यह बड़े पैमाने पर वायरस के बी.1 वंशावली के रूप में दर्शाया गया है और 2022 में जीनोम के लिए प्रमुख वंशावली को शामिल करता है।"

भारत में पाया गया स्ट्रेन नहीं है सुपरस्प्रेडर

उन्होंने कहा कि ए.2 दुनिया भर में अधिकांश जीनोम के विपरीत है, जो बी.1 वंशावली से संबंधित हैं और भारत में देखा जाने वाला ए.2 क्लस्टर, 'सुपरस्प्रेडर घटना का सूचक नहीं है'।

स्कारिया ने लिखा, "इसका मतलब है कि देश में मामले संभवत: यूरोपीय सुपरस्प्रेडर घटनाओं से जुड़े नहीं हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम मानव-मानव संचरण के एक अलग समूह को देख सकते हैं और संभवत: वर्षों से अपरिचित हो सकते हैं। अमेरिका से क्लस्टर में सबसे पहला नमूना वास्तव में 2021 से है, यह सुझाव देता है कि वायरस काफी समय से प्रचलन में है और यह यूरोपीय घटनाओं से पहले से ही है।"

उन्होंने देश में जीनोमिक निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया है, क्योंकि अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

स्कारिया ने कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और संचार को इन नयी स्थितियो को ध्यान में रखना होगा। टेस्टिंग बढ़ाने और लोगों को सही जानकारी पहुंचाकर कई और केसेस का समय पर पता लगाना आसान हो सकता है।"

(आईएएनएस)

