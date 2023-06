दिल्ली के मंकीपॉक्स मरीजों में नहीं मिला समलैंगिक संबंधों या विदेश यात्रा का इतिहास, ICMR स्टडी में खुलासा

AIIMS और आईसीएमआर की इस स्टडी के दौरान एक्सपर्ट्स द्वारा देश भर में सामने आए मंकीपॉक्स के कुल 10 केसेस का अध्ययन किया गया।

Monkeypox Cases In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक मिले मंकीपॉक्स के मामलों के बारे में एक्सपर्ट द्वारा विश्लेषण पेश किया है। इन एक्सपर्ट्स के अनुसार, दिल्ली में मिले मंकीपॉक्स के मरीजों में से अधिकांश ऐसे हैं जिनमें समलैंगिक संबंधों के भी सबूत नहीं मिले। गौरतलब है कि मंकीपॉक्स संक्रमण फैलने की एक बड़ी वजह समलैंगिक संबंधों को माना जाता है। वहीं, दिल्ली में मिले मंकीपॉक्स मामलों में मरीजों ने कहा है कि मंकीपॉक्स संक्रमण होने से तकरीबन एक महीने पहले तक उन्होंने समलैंगिक संबंध नहीं बनाए। (No History Of Homosexuals Relations Found In Monkeypox Cases In Delhi)

5 में से 3 मरीजों ने किया समलैंगिक संबंधों की बात से इनकार

ये जानकारियां एक नयी स्टडी में सामने आयीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research)-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (National Institute of Virology, Pune.) और दिल्ली स्थित लोकनायक अस्पताल द्वारा किए गए एक प्रारंभिक अध्ययन में यह पता चला कि दिल्ली में दर्ज किए गए मंकीपॉक्सके 5 मामलों में से 3 में समैंगिक संबंधों का कोई इतिहास नही है। मिली जानकारी के अनुसार एम्स और आईसीएमआर की इस स्टडी के दौरान एक्सपर्ट्स द्वारा देश भर में सामने आए मंकीपॉक्स के कुल 10 केसेस का अध्ययन किया गया। स्टडी के अनुसार,

इनमें से 5 मरीज केरल राज्य से हैं वहीं, अन्य 5 दिल्ली में मिले थे।

केरल में मिले मंकीपॉक्स के सभी 5 मरीज विदेश यात्रा कर चुके हैं और उन्हें भारत आने के बाद और तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहीं, दिल्ली में सामने आए मंकीपॉक्स के 5 मरीजों में संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

स्टडी के परिणाम इस ओर संकेत करते हैं कि बिना विदेश यात्रा या होमोसेक्सुअल रिलेशन्स के भी संक्रमण का प्रसार हो सकता है और इसीलिए एक्सपर्ट्स द्वारा अधिक सावधान रहने और संदिग्धों की जांच में तेजी लाने की सलाह दी गयी है। स्टडी में शामिल सभी मरीजों में मध्यम स्तर के लक्षण दिखायी दिए। इनमें मंकीपॉक्स के जो लक्षणबुखार, प्राइवेट पार्ट्स में घाव और फोड़े, पैरों, शरीर के निचले हिस्से में रैशेज देखने को मिले।

