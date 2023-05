मंकीपॉक्स पर डॉ. VK पॉल का बयान, घबराने की जरूरत नहीं, कोविड की तरह तेजी से नहीं फैलता मंकीपॉक्स

नीति आयोग के विशेषज्ञ डॉ. वीके पॉल ने कहा है कि, लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंकीपॉक्स का संक्रमण कोविड की तरह तेजी से नहीं फैलता।

VK Paul on Monkeypox: भारत में मंकीपॉक्स के मामलों की पुष्टि होने के बाद नीति आयोग के विशेषज्ञ डॉ. वीके पॉल ने कहा है कि, लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंकीपॉक्स का संक्रमण कोविड की तरह तेजी से नहीं फैलता। वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मंकीपॉक्स से बचने के प्रयास करने होगे। इसीलिए, अगर आपको या आपके आसपास किसी अन्य व्यक्ति को मंकीपॉक्स के लक्षण दिखें तो इससे छुपाएं नहीं और नजदीकी डॉक्टर से सम्पर्क करें ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके। (VK Paul on Monkeypox in Hindi)

No need to panic as govt taking significant measures to tackle Monkeypox: NITI Aayog member VK Paul Read @ANI Story | https://t.co/Jua8qVerKQ#monkeypox#NITIAayog#VKPaulpic.twitter.com/0NQVOSZoda — ANI Digital (@ani_digital) July 26, 2022

दुनियाभर के 75 देशों में फैला मंकीपॉक्स

वहीं,अमेरिका के एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा कि मंकीपॉक्स वायरस का पता केवल तीन महीनों में लगभग 75 देशों में चला है, लेकिन यह उतनी तेजी से नहीं फैल सकता जितना कि सार्स-सीओवी-2, कोविड -19 फैला है। हाल ही में प्रकोप, पहली बार 7 मई को यूके से रिपोर्ट किया गया था, अब अफ्रीका में 16,000 से अधिक मामले और पांच मौतें हुई हैं, और मुख्य रूप से उन पुरुषों में है जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं।

TRENDING NOW

मैरीलैंड विश्वविद्यालय के संक्रामक रोगों के प्रमुख फहीम यूनुस के अनुसार, कोविड के विपरीत मंकीपॉक्स को प्रसारित करना कठिन है।

ट्विटर पर फहीम ने कहा: "मंकीपॉक्स के लिए घावों, तरल पदार्थ के साथ त्वचा के निकट संपर्क की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सतह और बिस्तर भी एक जोखिम है। (लेकिन) शायद ही कभी श्वसन की बूंदें संचारित हो सकती हैं।"

कोविड एक नया वायरस है, लेकिन मंकीपॉक्स कोई नया वायरस नहीं है और महत्वपूर्ण रूप से हमारे पास इससे लड़ने के लिए टीके उपलब्ध हैं। कोविड के मामले में, टीकों को विकसित करना था। कोविड एक वायरल स्ट्रेन है, जो श्वसन मार्ग के माध्यम से आसानी से प्रसारित होता है, एक महत्वपूर्ण अंग (फेफड़ों) पर हमला करता है और घातक है।

You may like to read

प्रोफेसर ने ट्विटर पर आगे लिखा, "अगर कोविड सांप के काटने की तरह है, तो मंकीपॉक्स बेडबग्स की तरह है।"

लोगों को भयभीत होने से बचने से बचने के लिए, उन्होंने समझाया कि हाल के प्रकोप को रोकने के लिए, वर्तमान स्थिति के विपरीत, जहां केवल विशेष प्रयोगशालाएं ही परीक्षण कर सकती हैं, पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण के रणनीतिक उपयोग का भी सुझाव दिया जहां प्रकोप की पहचान की जाती है।

(आईएएनएस)

RECOMMENDED STORIES