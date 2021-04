Mohit Raina Covid Positive : ‘देवों के देव महादेव’ सीरियल में भगवान शिव की भूूमिका निभाने वाले अभिनेता मोहित रैना कोविड संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल, टीवी और बॉलीवुड अभिनेता मोहित रैना की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव (Mohit Raina Covid Report) है। मिली जानकारी के अनुसार, मोहित हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 38 वर्षीय मोहित रैना के कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हुई जहां अभिनेता ने खुद इस बारे में जानकारी दी। मोहित ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक तस्वीर शेयर की जहां, वे अस्पताल में दिख रहे हैं और उनके हाथों में ड्रिप लगी हुई नज़र आ रही है। (Mohit Raina Covid Positive in Hindi) Also Read - Coronavirus in Andhra Pradesh: राहतभरी खबर ! 'आंध्र प्रदेश में नियंत्रण में है कोविड की स्थिति'

पिछले सप्ताह पॉजिटिव आया था टेस्ट

अपनी पोस्ट में मोहित रैना (Mohit Raina Actor) ने लिखा कि ‘हर तरफ जो स्थिति दिखायी दे रही है उसमें मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिताजी ने हमेशा यही कहा कि प्रार्थना जादू जैसे काम करती है। इसीलिए, मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि खुद को सेफ रखें और मानव जाति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। बीते सप्ताह मेरा कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद अब मैं डॉक्टर्स की देखरेख में हूं, मैं यहां पिछले महीने से आया हूं और यहीं रह रहा हूं। मैं हर दिन इंसानी भावनाओं से जुड़े नये-नये अनुभव कर रहा हूं। हम इन डॉक्टरों की वजह से ही ठीक हैं। हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम घर में रह सकते हैं। बहुत जल्द ठीक होने के बाद आपसे फिर मिलूंगा।’ (Mohit Raina Covid Positive)