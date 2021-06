Covid Vaccinations in India: देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव चलायी जा रही है। लोगों द्वार इस मुहिम को अच्छा प्रतिसाद भी मिला है लेकिन, इन सबके बीच वैक्सीन्स की खुराकों की कमी से भी लोगों को जूझना पड़ा है। देशभर में वैक्सीन्स के स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होने की वजह से बार-बार वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव भी किए जाते हैं और कई स्थानों पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द भी करने पड़े। वहीं, दूसरी तरफ अब एक्सपर्ट्स ने इसका एक हल सुझाया है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 2 अलग-अलग वैक्सीन्स की डोज़ लोगों की दी जाए तो देश में महसूस हो रही वैक्सीन्स की किल्लत को कम किया जा सकता है। (Covid Vaccine Scarcity solutions in Hindi) Also Read - कनाडा सरकार ने रोकी जम्मू-कश्मीर को मिलने वाली 3 लाख कोरोना वैक्सीन, पहले ही खराब हो चुकी हैं वैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज

क्यों दी जा रही है 2 अलग टीके लगाने की सलाह ?

बता दें कि, भारत सरकार द्वारा स्पष्ट रुप से कहा जा चुका है कि जब तक वैज्ञानिकों द्वारा वैक्‍सीन की खुराकें मिक्‍स करने के सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आते। तब तक इस तरह से लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिलहाल अभी तक ऐसे ट्रायल्स नहीं हुए हैं जिनमें 2 वैक्सीन्स को मिलाकर लोगों को लगाने के परिणामों और दुष्परिणामों का पता चल सके। वहीं, चूहों पर किए गए कुछ प्रयोगों और अध्ययनों में यह पता चला है कि 2 अलग-अलग प्रकार की वैक्‍सीन्स को मिक्‍स करके लगाने से बेहतर इम्‍युन रेस्‍पांस ट्रिगर हो सकता है। लेकिन, ह्यूमन ट्रायल्स ना होने के कारण फिलहाल इस प्रयोग को मंज़ूरी नहीं दी जा रही है।