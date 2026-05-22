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हर बच्चे तक पहुंचेगा कैंसर इलाज! स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार की रणनीति

बच्चों में कैंसर का समय पर पता चल जाए तो इलाज की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन जागरूकता की कमी और बड़े शहरों तक सीमित इलाज व्यवस्था कई बार मरीजों के लिए परेशानी बन जाती है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 22, 2026 8:04 AM IST

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भारत में बच्चों के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

भारत में हर साल हजारों बच्चे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करते हैं। समय पर इलाज और सही सुविधाएं न मिलने के कारण कई परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने चाइल्डहुड कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है। 21 मई को इंडियन चाइल्डहुड कैंसर इनिशिएटिव (आईसीसीआई) द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि भारत में बच्चों के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों के कैंसर के प्रति जागरूकता और इलाज बेहद जरूरी होता है। इस कार्यक्रम में सरकार का फोकस इस बात पर है कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों में भी कैंसर की समय पर जांच, इलाज और जरूरी दवाइयां पहुंच सके। क्योंकि अब तक बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए परिवार को बड़े शहरों का रूख करना पड़ता था। इससे परिवार पर मानसिक दवाब के साथ- साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता था।

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बच्चों के कैंसर के लिए केरल और तमिलनाडु मॉडल लागू हों

बच्चों के कैंसर पर बोलते हुए एल. स्वस्तिचरण ने कहा कि देश को केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के सफल मॉडलों से सीखने की जरूरत है। इन राज्यों में स्वयं सहायता समूहों को कैंसर देखभाल से जोड़ा गया है और ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के जरिए मरीजों को आर्थिक मदद दी जा रही है। उनका मानना है कि इसी तरह के मॉडल दूसरे राज्यों में भी लागू किए जा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैंसर मरीज के इलाज के बाद की जिंदगी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, किसी बच्चे के ठीक हो जाने के बाद भी उसे लंबे समय तक मानसिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कैंसर से उबर चुके बच्चों और उनके परिवारों के लिए पोस्ट-सर्वाइवल सपोर्ट सिस्टम तैयार करना बेहद जरूरी है।

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वहीं, इस कार्यक्रम में आईसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और कैंसर विशेषज्ञ डॉ. रमनदीप अरोड़ा ने कहा कि भारत में अब बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए जरूरी क्लिनिकल सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि सरकार की मदद से इन सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत में जल्द एक “राष्ट्रीय बचपन कैंसर कार्यक्रम” शुरू करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ ही WHO के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) करने की भी योजना है, जिससे भारत को प्राथमिकता वाले साझेदार देश के रूप में शामिल किया जा सके। इससे दुनिया भर की आधुनिक तकनीक और इलाज की बेहतर पद्धतियां भारत तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

भारत में उठी ही नीति बनाने की मांग

बचपन के कैंसर को लेकर नीति बनाने की मांग पहले भी उठ चुकी है। सितंबर 2022 में राज्यसभा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 139वीं रिपोर्ट में बच्चों के कैंसर के लिए अलग नीति ढांचे की जरूरत को स्वीकार किया था। रिपोर्ट में शुरुआती पहचान, साझा देखभाल और एकीकृत इलाज व्यवस्था पर जोर दिया गया था। डॉ. रमनदीप अरोड़ा के अनुसार, सरकार इस दिशा में “राष्ट्रीय बाल कैंसर व्यापक प्रबंधन नीति” तैयार करने पर विचार कर रही है।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More