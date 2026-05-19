देश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार, आयुष मंत्रालय ने बताया हीटवेव की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 19, 2026 11:01 AM IST
देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। आने वाले समय में इन जगहों पर तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार लगाए जा रहे हैं। IMD की ओर से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि तापमान बढ़ने के साथ ही इन जगहों पर हीटवेव भी चलेंगी। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने नागरिकों से हीटवेव के दौरान विशेष सावधानी बरतने और शरीर को सुरक्षित रखने की अपील की है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि ज्यादा तापमान और हीटवेव के संपर्क में आने से लोगों को चक्कर आना, शारीरिक कमजोरी, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
हीटवेव के कारण लोगों को चक्कर आने की परेशानी होती है (Image AI Generated)
आयुष मंत्रालय ने लोगों को तेज गर्मी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, मानसिक भ्रम, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाना, पानी की कमी, दौरे पड़ना और बेहोशी जैसे संकेत हीटस्ट्रोक के हो सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि हीटस्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से बात करना जरूरी है।
Disclaimer: IMD और आयुष मंत्रालय के अलर्ट के अनुसार आने वाले समय में भारत के कई राज्यों में गर्मी, हीटवेव का सितम देखने को मिलेगा। इसलिए इससे बचाव के लिए सही मात्रा में पानी पीना और ऊपर बताए गए उपायों को अपनना जरूरी है।