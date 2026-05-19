देश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार, आयुष मंत्रालय ने बताया हीटवेव की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं

भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में लू और ज्यादा तापमान का अलर्ट जारी करने के बाद आयुष मंत्रालय ने लोगों को इससे बचाव करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 19, 2026 11:01 AM IST

(Image Credit: chatgpt)

देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। आने वाले समय में इन जगहों पर तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार लगाए जा रहे हैं। IMD की ओर से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि तापमान बढ़ने के साथ ही इन जगहों पर हीटवेव भी चलेंगी। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने नागरिकों से हीटवेव के दौरान विशेष सावधानी बरतने और शरीर को सुरक्षित रखने की अपील की है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि ज्यादा तापमान और हीटवेव के संपर्क में आने से लोगों को चक्कर आना, शारीरिक कमजोरी, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

हीटवेव के कारण लोगों को चक्कर आने की परेशानी होती है (Image AI Generated)

आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी में क्या कहा?

आयुष मंत्रालय का कहना है कि हीटवेव से बचने के लिए लोग दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी कारण इस समय घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढकें और हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें। हीटवेव के दौरान चक्कर आने, डिहाइड्रेशन और सिर दर्द की परेशानी से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखें। इसके लिए रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। हाइड्रेशन के लिए पानी के साथ-साथ डाइट में नींबू पानी, छाछ और ओआरएस को भी शामिल करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि खाली पेट धूप में बाहर जाने से बचें और ज्यादा तला-भुना व मसालेदार भोजन कम करें। हीटवेव के दौरान मंत्रालय ने बुजुर्गों, बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। मंत्रालय की मानें तो हीटवेव का सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों को होता है। अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, बेहोशी, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।

तेज गर्मी के दौरान लक्षणों पर करें गौर

आयुष मंत्रालय ने लोगों को तेज गर्मी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, मानसिक भ्रम, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाना, पानी की कमी, दौरे पड़ना और बेहोशी जैसे संकेत हीटस्ट्रोक के हो सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि हीटस्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से बात करना जरूरी है।

Disclaimer: IMD और आयुष मंत्रालय के अलर्ट के अनुसार आने वाले समय में भारत के कई राज्यों में गर्मी, हीटवेव का सितम देखने को मिलेगा। इसलिए इससे बचाव के लिए सही मात्रा में पानी पीना और ऊपर बताए गए उपायों को अपनना जरूरी है।