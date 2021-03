MHA Guidelines: भारत में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस अप्रैल 2021 महीने के लिए लागू की जाएगी। मुख्य तौर पर इन गाइडलाइंस में ट्रिपल टी यानि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनायी जाएगी। इसके साथ-साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रमों पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, इन दिशानिर्देशों में उन राज्यों को आरपीसीआर टेस्ट अधिक मात्रा में करने के लिए कहा गया है, जहां, इसका आंकड़ा कम है। ऐसे राज्य जहां वैक्सीनेशन (Covid-19 Vaccination) धीमी गति से हो रहा है उन राज्यों के लिए चिंता जाहिर की गयी है। इन सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे तेज़ गति से अपने नागरिकों को कोविड का टीका लगाएं। क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है।(MHA Guidelines for covid control in India in Hindi) Also Read - Coronavirus in Karnataka: कर्नाटक में मास्क नहीं पहना तो, अब देना होगा जुर्माना, फिलहाल नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन

गृह मंत्रालय की नयी कोविड गाइडलाइंस